吳倩和張雨劍爆離婚遭傳「眼裡沒光」！她霸氣反擊：我是奧特曼嗎

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▲張雨劍（左）因拍攝《我只喜歡你》而與吳倩（右）爆出戀情。（圖／電視劇我只喜歡你 微博）

2015年因出演《何以笙簫默》中的小「趙默笙」一角而出名的大陸女星吳倩，因後續主演《我只喜歡你》而和張雨劍爆出熱戀傳聞，不過兩人卻矢口否認，直到2021年才和外界宣布已經結婚並育有1子，不過兩人的婚姻卻相當短命，2022年情人節就官宣離婚，而近日有網友指出，離婚後的吳倩似乎整個人都變得很憔悴，眼裡少了往日的光芒，對此吳倩霸氣回應：「難道我要帶著手電筒嗎？我是奧特曼嗎？」笑翻一票粉絲。吳倩在2019年出演《我只喜歡你》，在劇中和張雨劍飾演高中同班同學，劇裡兩人的愛意從學生時代萌芽，不過吳倩卻因為家裡出事而不願和張雨劍一同到英國讀書，導致相愛的兩人分道揚鑣，直到多年後兩人都出了社會打拚，才又再度重逢，並結為連理。沒想到該劇讓吳倩和張雨劍「假戲真愛」，還瞞著粉絲偷偷結婚，並育有1子，直到有狗仔拍到兩人一同帶孩子出遊，張雨劍才公開承認和吳倩的婚姻關係，但兩人卻在隔年的情人節官宣離婚，讓粉絲相當錯愕。而離婚後的吳倩似乎相當憔悴，讓網友十分心疼：「她眼裡沒光了。」對此吳倩倒是霸氣回應，反駁網友說法：「難道我要帶著手電筒嗎？我是奧特曼嗎？」坦言自己作為人母，生活難免焦慮，但也讓她更加堅強，讓粉絲大讚她相當有骨氣，不過也有其他網友將她與和陳妍希爆出婚變的陳曉相提並論，敲碗兩人合作：「他們都沒光了，可以負負得正。」