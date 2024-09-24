姜成鎬比起「韓哥」更愛演反派！桂綸鎂罕見長髮亮相：都為了角色

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▲姜成鎬表示，比起韓哥更喜歡這次《台北追緝令》的角色。（圖／采昌國際提供）

▲▼桂綸鎂在《台北追緝令》中有長髮造型，她透露自己每次的造型都是為了角色而生。（圖／采昌國際提供、采昌國際YouTube）

▲楊明偉透露，在片中有被姜成鎬毆打，不過也因為那個場景成長了很多。（圖／采昌國際提供）

由億萬名導盧貝松監製、導演黃嘉智執導，首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作強片《台北追緝令》，《NOWnews今日新聞》日前專訪到其中3位演員，包括「韓哥」姜成鎬、桂綸鎂、楊明偉。這次姜成鎬飾演片中大反派，和過往螢幕形象差很大，他笑說其實自己喜歡這個角色更勝於韓哥，且在片中為了自己心愛的女人做任何事情，也讓他覺得有趣；而桂綸鎂在這部片中反差化身「女飆仔」，還為了角色，難得出現長髮造型。不少台灣觀眾對於姜成鎬的印象，就是《玩命關頭》裡的韓哥，不過他這次在《台北追緝令》飾演販毒集團的首腦，是片中的大反派，為了自身利益作惡多端，連飾演桂綸鎂兒子的楊明偉也不放過。對此，姜成鎬坦承，這個角色形象確實和韓哥差很多，因為這次飾演的是個壞人，「但其實我更喜歡這次的反派角色更勝於韓哥，因為我演過韓哥很多次了，這次有不同的嘗試，我覺得很有趣」。姜成鎬也提到，喜歡這次角色的原因是因為在片中還有深刻的感情戲，即使桂綸鎂飾演的妻子要離他而去，但他仍深愛著對方，為了女方做很多事，對戲中的他來說，女方就是人生的一切。他也說，雖然這個角色是反派，但不代表他沒血沒淚，他是真的很喜歡桂綸鎂的角色。桂綸鎂在此片中也有很大的反差，首度飾演女飆車手，不過她表示，自己先前對車子沒有研究，平時也是安全駕駛，這次為了接這部戲，特別去看了《玩命關頭》所有系列電影，「因為我想知道演員如何在飆車的過程裡，身體是如何移動的、眼神等等的」，不過她認為這次在片中能有好的表現，還是要歸功於劇組請來很好的車技指導，「他一開始教了我很多關於車技的姿勢。」而她認為飆車戲中最難的就是要一面假裝開車，又要同時完成戲內的情緒戲，「要注意前面交通，要有開車的狀態，但仍然有情緒上的反應，我覺得這是難的。」在預告中也可以看到，桂綸鎂在片中一度有長髮造型亮相，她透露那是導演和編劇決定的造型，要和現在有個差別，而她自己也幾乎沒有以長髮形象出現過，所以覺得這樣很耳目一新。她還說，其實自己一直都有在留頭髮，不過因為演員外型都是要跟著角色走，「通常造型都是為了角色的需求或是符合狀態，去創造身上的肌肉或髮型」，因此她很少為了自己而去特別做造型。而楊明偉在片中飾演桂綸鎂的兒子、姜成鎬繼子，和2位前輩的對手戲中，讓他印象最深刻的就是被姜成鎬毆打的時候，不過他也從那個場景中學到很多演戲的技巧、如何讓自己表現得更好。被問到是否會感到害怕，他表示自己知道在演戲，所以當下覺得還好，雖然很緊張，不過還是努力做到最好。電影《台北追緝令》將於9月25日上映。