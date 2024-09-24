日童刺死案　王毅見日外相：應冷靜看待避免政治化

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（中央社台北24日電）中國外交部公布，中國外長王毅在紐約會見日本外相上川陽子時表示，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這起「個案」，一如既往依法保障所有在中國的外國公民安全，並指「日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」。據中國外交部網站，當地時間23日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約應約會見日本外相上川陽子。王毅表示，中方將依法調查處理深圳日本學生遇襲這起「個案」，也將一如既往依法保障所有在中國的外國公民安全，「日方應當冷靜理性看待，避免政治化和擴大化」。中國外交部引述上川陽子表示，兩國關係的重要基礎在於民眾之間的交往，希望中方妥善處理日本學生在深圳遇襲擊事件，保障在中國的日本人安全。兩人又談到中日關係及福島核處理水議題。王毅表示，全面推進中日戰略互惠關係，是雙方的共同責任，希望日方與中方相向而行，把握兩國關係正確方向，把兩國領導人的共識落到實處，推動中日關係健康穩定發展。王毅表示，中方反對日本福島核處理水排海是理所當然。日本既然同意接受長期國際監測安排和中國等利益攸關國獨立取樣監測，就應該說到做到，不要節外生枝。上川陽子表示，日方重視日中關係。面對國際形勢中不斷上升的風險挑戰，日中應保持各領域、各層次溝通對話，包括協商解決好核處理水問題，共同維護地區和平與發展。日本去年8月啟動福島第一核電廠核處理水排海後，中國全面禁止進口日本水產品。在禁令實施一年後，中國外交部今年9月20日公布「中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識」文件，中國將在有效參與國際原子能機構框架下的長期國際監測和參與國獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。這項解禁令正好在日本學童在深圳遇襲事件後兩天公布。深圳日本人學校10歲男童18日上學途中被刺傷後不治，這是3個月內第2起日本學童在中國遇襲事件，引發日僑不安。日本首相岸田文雄19日痛批犯行極為卑劣，要求中國盡快說明。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1130924