中國女搭機遭辱「大陸妹」！國泰航空列香港夫婦黑名單、終身禁搭

中國1名金姓女子近日在社群平台上發文，指控自己本月17日搭乘國泰航空，從香港飛往英國的航班時，因調整椅背的問題，與坐在後排的一對香港夫妻起了口角，並遭對方以手腳推踢，請空服員協助也無濟於事，甚至還被用「大陸妹」等歧視字眼辱罵，讓她決定將事件公開到網路上，請廣大群眾評理。對此，國泰航空回應，未來將拒絕2位滋擾他人的乘客，搭乘任何國泰集團的航班。
綜合港媒報導，小紅書、抖音帳戶「金玥霖」聲稱，當天自己搭機調整椅背，遭後方婦人要求收起來，原因是「妨礙她老公看電視」，金女婉拒後，對方便開始把腳伸到把手上，踢她的手臂、辱罵她。金女雖警告對方不要再有動作，但婦人不僅沒有收斂，反而在發現她廣東話不太流利後，開始用「大陸妹」等歧視性字眼進行攻擊。
金女指控，當下她曾不只一次向空姐尋求協助，卻只得到要她調整椅背的回應，調解不成，後排的男子便開始狂推她的椅背，頻繁、故意地撞擊椅子，婦女還說出：「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」等話，甚至對著鏡頭比中指，即使發現金女已經在拍攝蒐證也絲毫不畏懼，讓她感覺安全距離被嚴重侵害。
金女聲稱，雖然空服員態度消極，但好在有其他乘客看不下去，出面幫她說話，但她不滿意國泰航空的處理方式，質疑：「如果（當時）沒有人幫我說話呢？要我繼續忍讓嗎？」甚至還向中國民航局投訴，並對國泰提出3項訴求：道歉、解釋事件原委及改善規章制度、加強機組人員培訓。
對此，國泰航空回應，經過調查，事件發生於9月17日的CX253航班，2名顧客因為椅背調整問題而與前方顧客發生爭執，並做出語言和行為騷擾。期間機組人員多次調解、勸阻，但2人未停止滋擾行為。機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下，為其安排了特選經濟艙以調換座位，並對涉事乘客的不當行為給予嚴重口頭警告。
國泰航空強調，保障每一位顧客的安全和權益，是國泰的首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，國泰始終保持零容忍的態度。因此，根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，將拒絕此事件中2位滋擾他人的顧客，未來乘搭任何國泰集團的航班。
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金女指控，當下她曾不只一次向空姐尋求協助，卻只得到要她調整椅背的回應，調解不成，後排的男子便開始狂推她的椅背，頻繁、故意地撞擊椅子，婦女還說出：「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」等話，甚至對著鏡頭比中指，即使發現金女已經在拍攝蒐證也絲毫不畏懼，讓她感覺安全距離被嚴重侵害。
金女聲稱，雖然空服員態度消極，但好在有其他乘客看不下去，出面幫她說話，但她不滿意國泰航空的處理方式，質疑：「如果（當時）沒有人幫我說話呢？要我繼續忍讓嗎？」甚至還向中國民航局投訴，並對國泰提出3項訴求：道歉、解釋事件原委及改善規章制度、加強機組人員培訓。
對此，國泰航空回應，經過調查，事件發生於9月17日的CX253航班，2名顧客因為椅背調整問題而與前方顧客發生爭執，並做出語言和行為騷擾。期間機組人員多次調解、勸阻，但2人未停止滋擾行為。機組人員安撫受影響顧客，在經濟艙已滿員情況下，為其安排了特選經濟艙以調換座位，並對涉事乘客的不當行為給予嚴重口頭警告。
國泰航空強調，保障每一位顧客的安全和權益，是國泰的首要任務。對於任何顧客不遵守航空安全規定及不尊重其他顧客權益的行為，國泰始終保持零容忍的態度。因此，根據相關《乘客及行李的一般條款》規定，將拒絕此事件中2位滋擾他人的顧客，未來乘搭任何國泰集團的航班。