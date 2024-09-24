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柯文哲操盤財務投資媒體？吳怡萱嗆週刊「科幻報導」標題殺人

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨發言人吳怡萱痛批週刊週週連載「科幻小說」，駁斥民眾黨投資媒體的報導。（圖／資料照片）
▲民眾黨發言人吳怡萱痛批週刊週週連載「科幻小說」，駁斥民眾黨投資媒體的報導。（圖／資料照片）
週刊今（24）日爆料，民眾黨主席柯文哲不但違反黨政軍條款，以民眾黨資金投資媒體，更自己操盤基金會資金涉及洗錢。對此，民眾黨發言人吳怡萱強調，民眾黨從未投資媒體，並大嗆週刊根本是「科幻報導」，並痛批通篇內容含沙射影、標題殺人。

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吳怡萱表示，針對《鏡週刊》今日封面故事的「科幻報導」，究竟是檢廉亂放消息帶風向，還是道聽途說拼湊抹黑？社會大眾早有答案，「鏡週刊已失去媒體公信力」。

吳怡萱質疑，《鏡週刊》爆料未提出具體事證、且未與本黨查證，就編造故事、抹黑造謠，有如科幻小說般週週連載，「媒體自律」對《鏡週刊》而言只是笑話，「《鏡週刊》早已不配作媒體第四權，而是淪落為放話抹黑的綠營打手」。

她更進一步砲轟《鏡週刊》蓄意誤導視聽大眾，執意拿錯誤資訊混淆視聽，意圖以檢廉人員的口吻影射民眾黨，再次凸顯民進黨執政下，「黨檢媒一體的共生集團，已成破壞民主法治的罪魁禍首」。

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