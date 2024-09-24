藍白封殺中央政府總預算　吳思瑤轟：軍公教領不到加薪3%

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立法院新會期於上周開議，藍白聯手退回明年度中央政府總預算，對此民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（24）日表示，行政院明年為軍公教調薪3％，如今卻被退回無法審議，讓軍公教無法受惠，而這些藍白長期以來的鐵票，投給國民黨、支持民眾黨，卻沒辦法領到政府的德政，如今藍白更揚言在程序委員會就退回總預算， 不僅不給審查權，甚至連排案都閹割，那就等著民意撻伐與反撲。藍白上周於院會退回明年度中央政府總預算案，引發熱議，對此吳思瑤表示，這件事情非同小可，而藍白無差別攻擊受到民意撻伐，而軍公教是藍白長期以來最重要的鐵票，明年行政院為軍公教調薪3％，預算被退回沒辦法發放，軍公教無法受惠，這些服務國家的公務員，投給國民黨、支持民眾黨，但調薪卻被惡意退回，沒辦法領到政府德政。吳思瑤說，本以為藍白會因此收料，本周可以依循正常議事管道、實質審查，沒想到如今變本加厲，鐵了心要在程序委員會退回總預算案。吳思瑤表示，藍白上會期在程序委員會退回61次法案，反觀民進黨過去8年從未在程序委員會擋過任何一案，讓每一個議案列入院會實質審查，如今藍白卻把程序委員會作為杯葛議事的第一關，用非理性方式杯葛，讓議案無法被理性監督討論。吳思瑤說，中央政府總預算案全民都在看，是否在新會期第一次程序委員會創下史上首次，破天荒擋下總預算案，就等著民意撻伐跟反撲。