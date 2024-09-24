淪為政府生財工具？12歲柬埔寨公主爆紅　精通五種語言卻不受寵

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▲雖然是貨真價實的公主，但一開始她在王室並沒有受到重視。（圖／翻攝自Instagram）

年僅12歲的柬埔寨小公主諾羅敦·珍娜（Norodom Jenna），因為貌美和才華洋溢，在柬埔寨可說是無人不知、無人不曉的大明星，雖然年紀很輕，但她精通五種語言，還很會唱歌和跳舞，曾多次登上國際表演舞台，甚至出演電影。如此優秀又美麗的她，在柬埔寨一開始卻不受到王室重視，因此才讓她踏上演藝之路。珍娜公主在2012年出生於法國巴黎，父親是法國人，母親則是柬埔寨嫡系公主，她在3歲和家人回到柬埔寨居住，7歲就能用精通五國語言，包括她的母語高棉語，以及英語、法語、中文和泰語。雖然是貨真價實的公主，但王室的子孫眾多，珍娜在柬埔寨王室沒有實權，也沒有實質地位，一開始並不受到重視。她的母親見珍娜天生貌美又多才多藝，便將她往明星之路培養，從小學習如美姿美儀、歌唱、舞蹈等表演課程。今年12歲的她已經是驗豐富的模特兒、演員和歌手，拍過許多雜誌、廣告、電視和電影，甚至有代言品牌，而她的嗓音十分甜美，讓人不敢相信她的年紀如此年幼。而她在東南亞也具有十足的知名度，臉書粉絲超過258萬、TikTok粉絲也逼近300萬人，連YouTube頻道都有超過90萬人訂閱；除此之外，珍娜公主曾作為珠寶大秀的歌唱嘉賓、中國電視台的特別節目歌手和參與眾多國際舞台。對於柬埔寨政府來說，珍娜公主的爆紅宛如為經濟注入活水，因為柬埔寨財政相當吃緊，觀光業也因詐騙集團傳聞而飽受打擊，珍娜公主的高人氣也讓財政拮据的王室抓到大賺一筆的機會。過去珍娜公主並不受寵，她不像其他國家的公主只需要出席活動並揮揮手，或是過著快樂和尊貴的童年。不過珍娜公主憑藉自身實力爆紅後，她從不受寵也不受重視的眾多王室子孫之一，成為最新寵兒，她從9歲起便擔任擔任柬埔寨舞蹈運動協會親善大使，多次在國際場合代表國家表演，並開始到各國出訪。雖然生活光鮮亮麗，而且她對演藝生活也充滿興趣，但她的童年和青少年生涯都在參加商演、練習歌舞和工作中度過，近幾年遭外界質疑，未成年的她是否淪為大人賺錢和博得關注的工具。