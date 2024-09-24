秒殺票根千萬別丟！928看完封街賽車衝逢甲夜市　免費吃遍5大名攤

台中將於928中午舉辦Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動，市府結合在地知名的逢甲夜市、一中街商圈，推出憑活動票根兌換在地美食活動，兩個商圈各發放200份，可兌換500元等值名攤美食或文創小物；逢甲夜市另推出臉書留言按讚活動，完成者可領取50元抵用券。此外，農業局也在市府前廣場，推出聯名農產品限量販售活動。
Red Bull Showrun Taichung 將於28日中午在台中市登場，面值500元的3萬張門票一推出便秒殺！活動預計下午2點結束，台中市政府結合年輕人最愛逛的知名景點逢甲夜市、一中商圈推出限定活動，民眾持門票票根，可參加逢甲夜市的「看展演享受夜市美食」活動，或一中商圈的「兌換等值優惠券」活動，各限量200份。
逢甲觀光夜市總幹事吳浚銘指出，車迷於28、29日晚間7時起，憑票根到夜市免費兌換「美食套票組合」，即可一次品嚐逢甲5大名攤美食，包括「激旨燒き鳥」65-75元串燒任選3串、「牛B葫蘆王」進口草莓蜜餞一串、「金莎蛤仔」金莎蛤仔一份免費再加金針菇、「品冰瀑」彎豆冰一份加送一球冰淇淋、「逢甲小8」地瓜球F1超值包一份，總市值超過600元。
一中商圈的500元優惠券可使用於5處店家，包含「桐生日式可麗餅」、「一中街蛋包雞」、韓流的「新邁爾服飾店」、「萊澤金虎製茶」「The創．文創」等。兌換時間是28、29日下午3時起。
此外，逢甲商圈另推出「打卡留言拿好禮」活動，沒有賽車票根的民眾也可參與，27至29日到活動地點出示手機，並在「台中市政府經濟發展局」臉書粉絲頁貼文按讚、留言、tag2名朋友，經工作人員確認就送「逢甲觀光夜市50元夜市抵用券」一張，共發放1千份，夜市範圍內攤位都適用。
台中市農業局輔導農、協會推出聯名農產品，於展演前後的27日至9月29日，在市府前廣場Showrun Party攤位上限量販售，9項聯名農產品包含東勢區農會的賽車梨禮盒；霧峰農會酒莊的初霧吟釀、初霧燒酎；大安區農會賽車米、賽車岩燒豬肉條、賽車岩燒豬肉條禮盒、賽車肉鬆禮盒、台中市養豬協會辣味豬肉絲及豬肉乾等。
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逢甲觀光夜市總幹事吳浚銘指出，車迷於28、29日晚間7時起，憑票根到夜市免費兌換「美食套票組合」，即可一次品嚐逢甲5大名攤美食，包括「激旨燒き鳥」65-75元串燒任選3串、「牛B葫蘆王」進口草莓蜜餞一串、「金莎蛤仔」金莎蛤仔一份免費再加金針菇、「品冰瀑」彎豆冰一份加送一球冰淇淋、「逢甲小8」地瓜球F1超值包一份，總市值超過600元。
一中商圈的500元優惠券可使用於5處店家，包含「桐生日式可麗餅」、「一中街蛋包雞」、韓流的「新邁爾服飾店」、「萊澤金虎製茶」「The創．文創」等。兌換時間是28、29日下午3時起。
此外，逢甲商圈另推出「打卡留言拿好禮」活動，沒有賽車票根的民眾也可參與，27至29日到活動地點出示手機，並在「台中市政府經濟發展局」臉書粉絲頁貼文按讚、留言、tag2名朋友，經工作人員確認就送「逢甲觀光夜市50元夜市抵用券」一張，共發放1千份，夜市範圍內攤位都適用。
台中市農業局輔導農、協會推出聯名農產品，於展演前後的27日至9月29日，在市府前廣場Showrun Party攤位上限量販售，9項聯名農產品包含東勢區農會的賽車梨禮盒；霧峰農會酒莊的初霧吟釀、初霧燒酎；大安區農會賽車米、賽車岩燒豬肉條、賽車岩燒豬肉條禮盒、賽車肉鬆禮盒、台中市養豬協會辣味豬肉絲及豬肉乾等。