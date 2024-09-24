全台都有人工氣象站了！氣象署：雲林古坑站週四啟用　助力農漁業

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▲雲林古坑氣象站可以更準確觀測溫度、風雨、溫度，未來將效提供當地農漁產業更到位的氣象應用資訊。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，雲林縣「古坑氣象站」將在週四（9/26）啟用，完成「22縣市都有人工氣象站」的最後一塊拼圖，雲林古坑氣象站可以更準確觀測溫度、風雨、溫度，未來將效提供當地農漁產業更到位的氣象應用資訊，協助產業發展。氣象署表示，雲林縣是台灣在農漁業領域的重要縣市，縣內除了有豐富且多樣的生態環境外，農產品更是遠近馳名，包括古坑咖啡、口湖台灣鯛、斗六文旦、西螺醬油、北港花生等，古坑氣象站的設置，可有效提供當地農漁產業更到位的氣象應用資訊。為了協助地方產業發展、增進防救災能力，氣象署也透過跨領域合作，強化農漁業永續經營的風險評估及氣候韌性，氣象署去年就與雲林縣政府簽署合作備忘錄，在面對極端氣候及全球暖化下，以永續、韌性農業與城市為目標，持續推動氣候變遷調適及淨零轉型的積極作為。氣象署表示，週四當天也將舉行雲林古坑氣象站啟用典禮，氣象署長程家平將前往主持。此外，氣象署從2009年起推動「一縣市一氣象站」計畫，目標在每一縣市設置一個有專業氣象人員駐守氣象站，如今在雲林古坑氣象站啟用後，也完成最後一塊拼圖。