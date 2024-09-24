錢小豪虧帥兒「每次見他女友長相都不一樣」　願洪金寶保重身體

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▲陸子玄（左起）、錢小豪、林岱縈針對愛心公益和演藝活動上有許多心得交流，兩位年輕美女向前輩紅星學習到不少很受用的祕訣。（圖／紅心字會提供）

▲林岱縈（右）向錢小豪討教拍吻戲的方法，查出他竟與一堆銀幕女神拍過吻戲。（圖／紅心字會提供）

▲龐景峰是錢小豪的大兒子，現在也在演藝圈發展，體格、外形都不錯。（圖／摘自IG)

曾以《暫時停止呼吸》等殭屍片在台紅極一時的港星錢小豪，近年身形較昔日明顯削瘦，不僅影迷擔憂，也被懷疑生病。61歲的他最近訪台5天，自嘲要表演「吃飯」給大家看，其實他精神都還不錯。他也虧同樣在演藝圈發展的大兒子龐景峰（原名錢浩然），每次帶女友給他看，長相都不太一樣。提到《暫時停止呼吸》監製洪金寶也被拍到明顯瘦下來、甚至坐輪椅代步，錢小豪心疼道：「他拍這麼久的戲了，應該要好好保重身體，希望他退休、多休息。」當紅時常被邀來台灣拍戲的錢小豪，這幾年來台比較有時間到處探訪，也用鏡頭紀錄了一些台灣特殊的人物、故事，未來都有在網路平台播出的計劃。除了結交不少「民間友人」，他也會和昔日同在邵氏名導張徹旗下的兄弟們碰面敍舊，像是票房大片《角頭—大橋頭》中演出精彩的龍天翔，以及鹿峰、程天賜、唐玉祥等，表示幾年之內已經有兄弟到天上了，「以後會和他們在天上會合，但現在要把握機會和還能碰面的好兄弟見見面。」錢小豪不只兒子在演藝圈，弟弟錢嘉樂更是知名武指也當過導演。兄弟之間發展路線最大的不同，是哥哥年輕時演男主角的機會較多，弟弟卻常在當替身，錢小豪笑道：「以前他抱怨怎麼我都是跟張曼玉等不一樣的女明星打Kiss，他就是被不同的汽車撞，很不公平啊。所以他後來交女朋友都是跟港姐。」這回錢小豪來台，順便多了「零死角女神」林岱縈、「電玩女神」陸子玄等兩位女弟子，除了傳授拍戲訣竅外，也把參與紅心字會的公益活動之「愛心接力棒」交接下去，讓她們可以在自己不在台灣時，繼續照顧有需要幫助的弱勢家庭。兩位美女也得到他的建議，拍戲時要熟讀劇本，把台詞背好，用螢光筆把自己的對白畫起來，把一些特殊的字或是有特殊含義的台詞要先了解，到拍攝現場走位排戲時，才能夠快速進入狀況。林岱縈對於刻骨銘心的愛情故事題材很嚮往，也不排斥吻戲，大讚錢小豪的吻戲是一流的，結果卻被他反駁拍過吻戲的女星應該是沒有超過10個，林岱縈上網一查，發現他有和王祖賢、張曼玉等一堆女神拍過吻戲，笑他親過太多人，多到自己都記不起來了。她好奇拍吻戲前要先排練嗎？錢小豪答道：「哪可能說要先練習一下？當然是要一次就過，如果吻戲NG，那會多尷尬呀。」對於大兒子龐景峰的感情狀況，錢小豪幽默回應：「每次帶女朋友給我看，咦，怎麼跟上一次長得都不太一樣？」認為兒子不缺女朋友，自己也不急著抱孫子，希望年輕人多努力，等到40歲再結婚比較適合，不然要爺爺幫忙帶寶寶，他可不太想。錢小豪最近比較固定的工作是直播，反應還不錯，現在找他的戲多半還是有動作場面，他認為自己年過60，很難像年輕時一樣。提到演藝圈動作演員的大前輩洪金寶，錢小豪說道：「上一次一起吃飯大概是3年前，他都70幾了吧？可是還很想再拍戲，我覺得他應該要保重身體，可以退休了，健康真的重要。」他自認沒有工作狂，因此不會讓自己超過負荷。