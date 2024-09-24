內閣用電第一！官邸電費破百萬　顧立雄澄清：我從沒住官邸

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電費4月調漲，民眾黨立委黃國昌昨日披露行政院長官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元。行政院長卓榮泰今（24）日坦承，官邸只有他一個人，他的家人都沒有到官邸，用電異常他也覺得怪怪的，會請電力單位做檢查。國防部長官邸更被爆電費破百萬，國防部長顧立雄表示，他上任之後都住自己家裡，沒住官邸，有機會再去看一下。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。民眾黨立委張啟楷一開始就問官邸6至8月電費高達2萬度，電費15萬元一事，卓榮泰回應說，520之後因為還有一段整修時間，他一直到6月中旬才陸續到官邸使用開一些部長會議，他個人一直到6月底、7月初才搬進官邸，詳細日子他也忘記，他每個禮拜使用2天，但是只有他一個人，他的家人都沒有到官邸，用電異常他也覺得怪怪的，會請電力單位做檢查。在政府首長官邸中，國防部長官邸是唯一電費破百萬，顧立雄下午被問到官邸電費破百萬一事，顧立雄說，「我本身從到任以來沒有住在官邸」，據他了解官邸附近有一個憲兵的炮兵營，所以不應該只是集中在官邸，整個炮兵營的部隊在那裡，大家有些誤解，那是一個營區，官邸只是營區一部分。媒體問會去了解一下嗎？顧立雄說，有機會再去看一下。