藍白封殺總預算轟綠雙標　林俊憲酸：為何老是舉球給人殺？

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立法院藍白上周表決退回明年度中央政府總預算案，今（24）日再度聯手於程序委員會卡關總預算案無法付委，更提及民進黨2008年也曾提案要求退回根本是雙標。對此民進黨立委林俊憲狠酸，為何老是舉球給人殺？當年浮編稅收短收超過2千億，還有臉拿出來講？「更何況當年民進黨只有27席，有一樣嗎？」對於藍白聯手封殺明年度中央總預算案，林俊憲表示，藍白先射箭再畫靶，先放話要封殺後，才臨時拿原民禁伐補償當理由，用26億元卡住3兆元預算，合不合理自有公論。林俊憲說，更可笑的是，國民黨拿2008年賴清德要求政院重編預算，合理化自己惡搞的行徑。不是自己要說國民黨，怎麼老是喜歡舉球給別人殺呢？「2008年發生什麼事，當大家都忘記了嗎？」林俊憲說明，賴清德當年提案的原因，正是9月份開始的金融海嘯，也是立法院開始審議次年度預算的時候，他要求依經濟狀況重編預算合不合理？當時決算明確指出「經濟面臨嚴峻形勢」、「稅收大幅短收」，再加上莫拉克重建，行政院在當年9月緊急通過特殊節約規定，暫停大量新興計畫才度過難關。林俊憲指出，當時整體歲入編列，比起前一年還多了529億元，但在金融海嘯影響下，最終光稅課收入就短收2155億元，難道不應要求重編嗎？林俊憲說，更何況當年民進黨只有27席，提案也只有政治上的建議性質，跟現在藍白沒有特殊大背景下用過半席次實際封殺有一樣嗎？如果藍白不懂怎麼當負責任的多數黨，「下次還是別讓他們當了吧！」