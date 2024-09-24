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楊昆弼射下奧運銀牌名將、主場摘金！「證件妹」吳佳穎一人奪兩金

記者黃建霖/綜合報導

▲我國射擊好手楊昆弼今（24）日在2024年台北國際射擊大獎賽男子不定向飛靶決賽，以45：43擊敗倫敦奧運銀牌得主、義大利名將Massimo Fabbrizi奪金（圖／記者陳明中攝）
▲我國射擊好手楊昆弼今（24）日在2024年台北國際射擊大獎賽男子不定向飛靶決賽，以45：43擊敗倫敦奧運銀牌得主、義大利名將Massimo Fabbrizi奪金（圖／記者陳明中攝）
我國射擊好手楊昆弼今（24）日在2024年台北國際射擊大獎賽男子不定向飛靶決賽，以45：43擊敗倫敦奧運銀牌得主、義大利名將Massimo Fabbrizi奪金。而在昨天的比賽，台灣女將「證件妹」吳佳穎不僅拿下女子個人10公尺空氣手槍金牌，也和劉恆妤、余艾玟聯手拿下團體金牌，個人獎牌大豐收。

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楊昆弼射下奧運銀牌　主場奪金

台北國際射擊大獎賽在桃園公西靶場進行，中華隊好手們不斷傳回捷報，男子不定向飛靶項目上，楊昆弼資格賽射下118分的高分，排名第2晉級最終6強。決賽一度連續命中20個泥盤，鎖定金牌，擊敗2012年倫敦奧運銀牌得主Fabbrizi。

吳佳穎一人奪兩金大豐收

而在昨天吳佳穎和隊友劉恆妤、余艾玟在10公尺空氣手槍預賽，合計以1715分摘下團體賽金牌。之後在10公尺空氣手槍決賽，吳佳穎繼續保持神射手感，以242.2分擊敗兩位日本好手，銀牌由相澤ひかる拿走，抱回銅牌。

談到比賽，吳佳穎表示，自己心情很放鬆，畢竟在熟悉的場地，加上天氣不錯。更重要的是「能夠看到各國這麼多選手在靶場很開心，不然這裡（公西靶場）平常很冷清。」在台灣舉行的世界級國際賽搶下頭彩，吳佳穎說：「希望25公尺（手槍）也能將獎牌留下。」

▲吳佳穎攜手劉恆妤、余艾玟在杭州亞運射擊女子10公尺空氣手槍團體決賽以1723分摘下銅牌，也是中華射擊代表隊本屆唯一一面獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲台灣女將「證件妹」吳佳穎不僅拿下女子個人10公尺空氣手槍金牌，也和劉恆妤、余艾玟聯手拿下團體金牌，個人獎牌大豐收。（圖／中華奧會提供）

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