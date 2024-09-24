上下班注意！國際賽車展演將登場　台中市政路明起3階段封路

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▲25日晚間第1階段為點狀封路，地點在市政路、惠中路口。（圖／台中市警局提供，2024.09.24）

▲26日晚間第2階段為帶狀封路，範圍東起惠文路、西至朝富路。（圖／台中市警局提供，2024.09.24）

▲活動當日前後為卅字型管制，介於文心路至黎明路之間、與市政路相交的7條路皆進行管制。（圖／台中市警局提供，2024.09.24）

2024 國際賽車展演活動將於28日中午12時在台中市市政路登場，為籌備該活動，市政路及週遭道路將自明晚起依點、線、面漸進方式，分3階段封路。市政路平日車流量不小，台中市警局第六分局除建議車輛提前改道，也提醒活動前一晚市政路雙向慢車道禁停汽、機車，持居民通行證者，活動期間（12至15時）全面禁止通行，其餘時段依現場交管指揮通行。東西向的市政路全長2公里、路寬60公尺，12個交叉路口東起依序為文心路、惠文路、惠政街、惠中路、惠文五街、惠來路、河南路、朝富路、黎明路、朝貴路、龍富路、環中路，928中午登場的Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演活動將湧進3萬多人，觀眾區自惠文路至朝富路口，活動會場管制範圍則向左右延伸到文心路、黎明路。為進行場地佈設，封路第一階段為25日（三）晚間10點至26日（四）早上8點，參訪貴賓包廂佈設地點在交通流量最大的市政路、惠中路口。由於主要施工地點在市政路北側車道，市政路直行車輛尚可改走慢車道，惠中路直行則雙向不通，必須繞道。第二階段為26日（四）晚間10點至27日（五）早上6點，佈設市政路觀眾區的雙向慢車道安全圍籬，管制路段東起惠文路、西至朝富路，管制影響大致同第一階段，市政路車輛尚可改走慢車道，惠中路直行雙向不通必須繞道，惠文、惠來、河南、朝富等路口尚可通行。第三階段為28日（六）凌晨0點至22點，即活動當日前後，管制時間視現場狀況提前解除，管制範圍以市政路為橫軸，呈卅字型管制，介於文心路至黎明路之間、與市政路相交的7條路，頭尾皆進行管制，依序是惠文路、惠政街、惠中路、惠文五街、惠來路、河南路、朝富路。第六分局提醒，持有居民通行證者，除活動期間（12至15時）全面禁止通行，其餘時段依現場交管指揮通行。 另為確保住戶通道暢通、未購買票券的一般民眾能安全走在人行道，賽車活動路段（惠文路至朝富路）雙向的公有人行道（含機車停車格），27日晚間起禁止行駛及停放機車；市政路雙向慢車道禁停汽、機車。建議民眾多搭乘捷運（水安宮站或市政府站）及其他大眾運輸工具前來參加活動。