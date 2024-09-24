小楊哥小三早已被送進監獄！許聖梅分析正宮手段：很高明

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▲小楊哥近期被爆出偷吃旗下女主播沫沫，被要分手費，老婆王瑤選擇蒐證和老公一起報警。（圖／瘋狂小楊哥 抖音）

▲許聖梅（左）認為正宮很聰明，懂得權衡利弊。（圖／YouTube 哏傳媒）

中國知名帶貨網紅「瘋狂小楊哥」，在抖音上有上億粉絲，日前他遭踢爆婚內出軌，對象是旗下女主播沫沫，還讓對方懷孕、墮胎，然而又傳出他和正宮王瑤聯手設局讓小三入獄、旗下2名女主播疑似陪睡的消息。名嘴許聖梅在節目上深度剖析此事，直言正宮手段相當厲害。有傳言沫沫和小楊哥發生關係後，意外懷孕並墮胎，後來沫沫開口要求分手費300萬人民幣（約新台幣1350萬元），王瑤選擇偷偷錄音，以此當作「敲詐勒索」證據進而提告，不但挽救了岌岌可危的家庭和事業，也同時除掉了小三。據悉，沫沫在去年底就在上海被逮捕，已經坐牢9個月。沫沫的前東家還在抖音上爆料，還有另外2名女主播也被他們設局送進監獄。許聖梅提到小楊哥在被沫沫獅子大開口要分手費時，將內容錄了下來，之後轉向正宮王瑤「投誠」，夫妻倆一起報警抓小三。許聖梅犀利指出如果跟老公鬧翻、公司也跟著沒了，那就賺不了錢了，因此她大讚正宮很聰明：「事情爆發了她也可以痛打小三、老公，但是她的事業就會受到影響，所以必須選擇一個對她傷害最小的決定」，反正也不會有人罵她，只會覺得她的手段很厲害。一旁的心理諮商師也表示王瑤被老公背叛，內心一定會有情緒和不滿，但婚姻是很複雜的，要談離婚的話需要考慮的事情非常多，像是財產問題、小孩扶養權等等，因此以理智來解決也是必要的。