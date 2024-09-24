嘉義有「小天母」商圈！米其林級鐵板燒進駐　1480元能吃到活鮑魚

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▲初物鐵板燒主廚毛乃康先後服務於獲米其林星級殊榮肯定的UKAI餐飲團隊Ukai-tei Kaohsiung，以及米其林推薦餐廳Papillon。（圖／初物鐵板燒提供）

▲「初物鐵板燒鍋物」的一樓販售精緻鍋物，湯頭很獨特，獨家研發仿照馬賽魚湯作法之法式湯頭。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「初物鐵板燒鍋物」二樓的用餐空間。（圖／初物鐵板燒提供）

▲湯品「旬魚/豆水蛤蜊湯/老油條」融入了台灣早餐鹹豆漿的概念。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「活鮑魚/綜合蕈菇/松露醬」裡的鮑魚口感柔嫩，完美搭配詮釋秋意。（圖／記者葉盛耀攝）

▲現煎的牛小排，能嚐出酥嫩多汁的恰到好處質地。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「日式漢堡香雅飯」上頭的漢堡排，是以日式和牛絞肉來製作。（圖／記者葉盛耀攝）

▲王品集團「阪前和牛鐵板燒」，主打日澳「和牛七吃」搭配龍蝦、活鮑的海陸大餐，深受消費者喜愛。今年連開台北安和、桃園台茂2家新店。（圖／王品集團提供）

嘉義市東區大雅路一段處，坐擁蘭潭與仁義潭雙座景觀優美的水庫，處處可見歐式建築、特色咖啡屋與餐廳林立，被當地人稱為嘉義小天母，這裡有個由承億集團全新打造的「山樣子美食基地園區」，裡頭有多家餐廳進駐，像是「初物鐵板燒鍋物」，其主廚毛乃康曾待過米其林星級殊榮肯定的UKAI鐵板燒餐飲團隊，還有米其林推薦餐廳Papillon，帶領著年輕團隊，用上和牛、鮑魚等奢華食材，並有在地食材，演繹融合日、法的新派鐵板燒，每人最低午餐時段只要1480元+10%起吃得到小羔羊為主的套餐。山樣子美食基地園區由承億文旅集團打造，裡頭有多家餐廳進駐，其中的「初物鐵板燒鍋物」，主廚毛乃康先後服務於獲米其林星級殊榮肯定的UKAI餐飲團隊Ukai-tei Kaohsiung，以及米其林推薦餐廳Papillon，因此獲得承億文旅集團董事長戴俊郎親自邀請，開設了這家融合日、法手法的米其林級的鐵板燒。「初物鐵板燒鍋物」室內空間由Insitu隱室設計執掌，將用餐空間區分成兩層樓，一樓為新鮮食材與澄清雞高湯熬煮的極上精緻鍋物，有室外綠蔭與一樓相呼應，可容納47人用餐；二樓則主打頂級鐵板藝術料理，用餐空間則配有大片落地窗，運用光井灑下陽光，使訂製的灰色調大理石裝潢增添柔和，加以沉穩不鏽鋼元素點綴，內斂奢華，從裝潢設計到食材器皿都大有講究。主廚毛乃康提到，初物鐵板燒期望以「回歸食材的初心」為核心理念，意在破除世俗對於食材繁複加工手法的追求，帶來食材最原始且超越本質的極致體驗。嚴選台灣在地食材如東石鮮蚵、嘉義童仔雞等，像是午餐的熱前菜「炭烤雞捲/山藥/日式甜醬」，就是嘉義當地的童仔雞，口感軟嫩無腥味，搭配山藥與日式甜醬，還佐附主廚以鐵板現場煎烙出的爆米花，很具視覺效果。而湯品「旬魚/豆水蛤蜊湯/老油條」則是當季最肥美鮮魚，配上加蛤蜊熬成的鮮湯，並且創意地搭配油條，寓意鹹豆漿的概念，吃起來鮮爽又有食趣。活鮑魚在午餐與晚餐各有不同做法，因主廚有原住民血統，因此也融合上台東小米酒；至於記者於午餐吃到的「活鮑魚/綜合蕈菇/松露醬」，是先將活鮑魚現煎到恰到好處的質地，並配上現炒的綜合蕈菇，還以馬德拉酒提香，搭著松露醬或者能更奢奢侈地額外要求現刨松露片，濃醇海味與矜貴享受讓人感受的秋季豐收的喜悅主菜有伊比利豬、羔羊、日本和牛可選擇，以和牛牛小排來說，有著豐富油花，高溫煎到約莫5分熟，外表帶點酥香，內層則有豐沛肉汁。鐵板燒多半會看到炒飯，這裡則是推出「日式漢堡香雅飯」，和牛絞肉手打製成的漢堡排，搭配紅酒醬與新鮮洋菇，畫龍點睛。初物鐵板燒採預約制，中午套餐最低1,480元+10%起、晚間套餐2080元+10%起(含水資)。嘉義山樣子美食基地標榜嘉義人情、風土與在地共創，目前已有多家餐飲品牌進駐，像是嘉義排隊名店「貓尾巴麵包」、嘉義在地新創品牌「松檜木創」、「洛澄貓咖啡」、「八之五食堂」、「梨窩鳳梨飲品專賣店」、「CITTA義大利冰淇淋店」、「隱居。酣 InHouse ChiaYi」營業中，未來預計還有全台連鎖知名餐飲品牌「橘焱胡同集團」，是雲嘉第一間全新品牌，還有嘉義深耕多年的排隊名店「林聰明砂鍋魚頭」等。另外，王品集團鐵板燒品牌「阪前和牛鐵板燒」，下半年則將一次連開2間分店，預計台北安和店9月28日至10月4日、桃園台茂店10月1日至10月4日，雙雙試營運祭出限定「9折優惠」，已確定9月25日就能搶先訂位，且10月5日至10月31日兩店正式開幕都有款待活動，到店消費套餐並Google評論、或拍照打卡，就免費款待「松露清酒和牛頰」乙份。