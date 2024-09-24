《台北追緝令》路克伊凡斯與韓哥街頭交鋒！影迷驚：台版玩命關頭

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▲這次《台北追緝令》在台灣取景，台灣觀眾可以在片中看到許多熟悉的場景。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲導演黃嘉智（右）和片中母子檔桂綸鎂（中）與楊明偉（左），趁著宣傳期間再度走訪本片拍攝場景。（圖／采昌國際多媒體提供）

集結好萊塢億萬製作團隊與卡司的《台北追緝令》（Weekend in Taipei），即將於明（25）日於全台盛大上映，本片是路克伊凡斯（Luke Evans）繼《玩命關頭6》（Fast & Furious 6）飾演「歐文蕭」之後，與「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）再度合作電影，這回正反派角色互換，也成為電影一大看點，也讓網友開玩笑直呼本片根本就是「台版《玩命關頭》！」《台北追緝令》是路克伊凡斯繼《安娜》（Anna）之後，與監製盧貝松（Luc Besson）再度合作。他於本片再度上演精采動作場面，矯健身手與流暢打鬥，讓導演黃嘉智讚嘆連連，「我的天，他非常專業！他都會與特技團隊事前準備，就像一場餐廳廚房大亂鬥橋段，只花4天就拍完。他的肌肉記憶使他能夠直接上場，這真的很棒，可說是每個導演的夢想！尤其本片也是路克伊凡斯與「韓哥」姜成鎬繼《玩命關頭6》之後再度合作。這回兩人角色形象對調，路克伊凡斯從反派「歐文蕭」變身成正義緝毒探員，而「韓哥」則成為戾氣十足的販毒集團首腦，角色形象的互換成為電影一大看點。能夠與路克再度合作，姜成鎬也開心表示，「能夠與老朋友再度共事，真的是最棒的事了，能和某些人再次工作是很難得的，而且現在角色還反轉呢！」《台北追緝令》是影史首部全片在台灣取景拍攝的好萊塢動作電影，片中囊括台北101、松山機場、北門、大直植福宮等眾多台灣民眾所熟悉的地方。繁華都市街景、古色古香傳統之美一應俱全，也讓本片截至目前已經狂銷超過全球68個地區，還在持續增加當中，勢必將讓世界各地看見台灣之美。值得一提的是，導演黃嘉智也趁日前來台宣傳時，與片中母子檔桂綸鎂與楊明偉再度走訪本片拍攝場景，從人潮熱絡的西門町商圈、擁有壯觀摩天輪的美麗華百樂園，再到展現傳統文化之美的大直植福宮，都期待觀眾能在電影中發現這些令人熟悉的台灣景色，更有機會在觀影之後來場「聖地巡禮」之旅。這部集結億萬票房製作團隊，讓全世界觀眾看見台灣之美的《台北追緝令》，即將在明日於全台2D、4DX版本同步盛大上映。！