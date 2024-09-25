《角頭-大橋頭》票房破2億！爆演員「只簽影集約」卻被剪成電影

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▲《角頭－大橋頭》作為黑幫電影，演員人數眾多。（圖／記者李政龍攝影）

▲施名帥（右2）、懷秋（右3）是這《角頭》系列電影首次出現的新角色，表現相當亮眼。（圖／曼尼娛樂）

黑幫電影《角頭-大橋頭》在8月16日上映，不僅話題性高，票房更是突破2億元，成為《角頭》系列最賣座作品，也穩坐2024國片票房之冠。不過現在卻有週刊爆料，《角頭-大橋頭》劇組和部分演員只簽「影集約」，最後卻剪輯出「電影版」，雖然影集之後也會上檔，但出現的情況。對此，《角頭-大橋頭》演員懷秋、施名帥表示有簽保密條款不願多談，劇組方面則是暫未出面澄清。《角頭-大橋頭》上映掀起轟動，除了王陽明拒比愛心事件外，現在也傳出劇組和演員有合約問題。據《CTWANT》報導，有部分演員爆料，，但電影都是由影集拍攝的畫面剪輯而成，等於部分演員只領了一份錢「卻產出兩個作品」，還要勤跑宣傳行程等；雖然不用再另外拍攝，但他們對於酬勞及合約問題感到有些無奈。據悉，《角頭-大橋頭》影集版將在年底上映，內容將比電影更加詳細，故事主要為《角頭》系列開端，講述一切黑幫脈絡、恩仇的起源。這次電影中首次出現的新角色包含施名帥飾演的「阿猛」及懷秋飾演的「蠍子」，二人戲份都相當吃重，曝光度高自然也要多花時間跑宣傳。反觀過去《角頭》系列主角鄭人碩，這次在電影中的畫面反倒還比較少，宣傳活動場次也少了許多，若大家同樣都只拿影集的錢，那在電影中戲份越多的人反倒感覺越吃虧。對此，週刊也向懷秋及施名帥打聽此事，懷秋經紀人表示當初拍攝時就知道會剪成電影版，其他問題不方便透露；施名帥經紀人也同樣以合約保密為由，拒絕回答更多細節。《角頭》劇組目前也尚未做出正面回應，究竟是否有「一魚多吃」的做法出現，還有待說明。