LOL世界賽／PSG有望殺進8強！入圍賽前分析　全隊Keyman是「他」

2024《英雄聯盟》LOL世界賽今（25）日晚間11點在德國柏林點燃戰火，PCS賽區冠軍、全由台灣選手組成的PSG Talon也將在入圍賽登場，力拼晉級16強瑞士制的資格，前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸認為，PSG在本次世界賽能走多遠，關鍵選手將會是打野Junjia，「只要他打的舒服，PSG的勝率就會提高」，預測PSG能在入圍賽連贏2個BO晉級，瑞士制可能可以拿個2勝，挺進8強的話要看看運氣。
LOL世界賽首場迎戰巴西冠軍PNG PSG做好一點穩穩贏
PSG將在台灣時間今天晚間11點在本屆世界賽亮相，對手是巴西老牌戰隊PNG，魚丸分析，巴西賽區整體節奏偏慢，PNG整隊的傾向是「前期發育、中期打團」，其中有一個很大的弱點是「邊線處理不佳」，面對場上局勢大多都是隨機應變，沒有過多的事前規劃，基本上PSG在對線期不會輸，後續只要著重把「邊線上的拉扯」處理好，贏下BO3不是太大問題。
針對PNG各路線選手，魚丸提及，上路雖然是韓援，但並非傳統印象中自己選個角色carry的類型，大多反而選擇符合團隊陣容的鬥士；中路選手在季賽的「射手中路版本」不強，世界賽版本更動後，應該會大量選擇法師，包括赫威、球女、塔莉雅需要特別注意；打野就是典型的「工具人」；下路則要特別留意「剎雅銳空」組合，玩最好的英雄可能是伊澤瑞爾，但打線和PSG下路有一段差距。
LOL世界賽大改版 中路射手不再強勢
LOL世界賽將以14.18版本出發，比起英雄本身的調整，裝備和符文的大幅變動，將改變比賽生態，其中最有感的莫過於「盧登、影焰、雷霆」3件法師裝備Buff，「瞬疾步法、嗜血者、盾弓」遭到削弱，直接導致各賽區季後賽盛行的「中路射手」式微，並間將讓「打野鬥士增多」，上下兩路差異則不大。
魚丸認為，這樣的變動對PSG而言還算順手，中路Maple本就擅長節奏型英雄，可以幫助隊伍帶起優勢；而Junjia的趙信、史加納都玩得不錯，更不用說Main角維爾戈，唯一要擔心的，除了AP型打野枷蘿、茂凱不再強勢之外，菲艾、嘉文等開戰型英雄，Junjia玩起來相對有疑慮，「但大體來說PSG不會有被版本克制的問題」。
魚丸預測PSG穩進瑞士制 理性認為HLE世界冠軍
綜合所有賽前觀點，以及入圍賽8取4的賽制，魚丸認為PSG要進入16強瑞士制沒太大問題，另外3支攜手晉級的，可能會是100T、MDK、SHG，後續賽事中，可以重點觀察PSG的中野發揮，例如Maple的勒布朗可能會遭到各隊封鎖，大量選用球女、星朵拉等，「PSG必須要讓Junjia打的舒服，才能進一步提高勝率，說不定搭配點運氣，真的有機會8強。」
至於今年的LOL世界賽冠軍是誰？魚丸分享，感性上他與許多粉絲一樣，希望T1奪冠、Faker拿下第5座世界冠軍，但理性上，LCK第一種子HLE只要上路Doran穩定一點，「帳面看起來真的很有冠軍面相」。不過魚丸也補充，過去在世界賽前不會有過大的版本變動，但這次Riot為了讓更多英雄登場，選擇大幅改版，其實對世界賽沒有很好，真正符合版本體系最強隊伍可能因此沒進世界賽，這點值得討論。
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PSG將在台灣時間今天晚間11點在本屆世界賽亮相，對手是巴西老牌戰隊PNG，魚丸分析，巴西賽區整體節奏偏慢，PNG整隊的傾向是「前期發育、中期打團」，其中有一個很大的弱點是「邊線處理不佳」，面對場上局勢大多都是隨機應變，沒有過多的事前規劃，基本上PSG在對線期不會輸，後續只要著重把「邊線上的拉扯」處理好，贏下BO3不是太大問題。
針對PNG各路線選手，魚丸提及，上路雖然是韓援，但並非傳統印象中自己選個角色carry的類型，大多反而選擇符合團隊陣容的鬥士；中路選手在季賽的「射手中路版本」不強，世界賽版本更動後，應該會大量選擇法師，包括赫威、球女、塔莉雅需要特別注意；打野就是典型的「工具人」；下路則要特別留意「剎雅銳空」組合，玩最好的英雄可能是伊澤瑞爾，但打線和PSG下路有一段差距。
LOL世界賽大改版 中路射手不再強勢
LOL世界賽將以14.18版本出發，比起英雄本身的調整，裝備和符文的大幅變動，將改變比賽生態，其中最有感的莫過於「盧登、影焰、雷霆」3件法師裝備Buff，「瞬疾步法、嗜血者、盾弓」遭到削弱，直接導致各賽區季後賽盛行的「中路射手」式微，並間將讓「打野鬥士增多」，上下兩路差異則不大。
魚丸認為，這樣的變動對PSG而言還算順手，中路Maple本就擅長節奏型英雄，可以幫助隊伍帶起優勢；而Junjia的趙信、史加納都玩得不錯，更不用說Main角維爾戈，唯一要擔心的，除了AP型打野枷蘿、茂凱不再強勢之外，菲艾、嘉文等開戰型英雄，Junjia玩起來相對有疑慮，「但大體來說PSG不會有被版本克制的問題」。
魚丸預測PSG穩進瑞士制 理性認為HLE世界冠軍
綜合所有賽前觀點，以及入圍賽8取4的賽制，魚丸認為PSG要進入16強瑞士制沒太大問題，另外3支攜手晉級的，可能會是100T、MDK、SHG，後續賽事中，可以重點觀察PSG的中野發揮，例如Maple的勒布朗可能會遭到各隊封鎖，大量選用球女、星朵拉等，「PSG必須要讓Junjia打的舒服，才能進一步提高勝率，說不定搭配點運氣，真的有機會8強。」
至於今年的LOL世界賽冠軍是誰？魚丸分享，感性上他與許多粉絲一樣，希望T1奪冠、Faker拿下第5座世界冠軍，但理性上，LCK第一種子HLE只要上路Doran穩定一點，「帳面看起來真的很有冠軍面相」。不過魚丸也補充，過去在世界賽前不會有過大的版本變動，但這次Riot為了讓更多英雄登場，選擇大幅改版，其實對世界賽沒有很好，真正符合版本體系最強隊伍可能因此沒進世界賽，這點值得討論。