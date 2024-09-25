LOL世界賽／PSG有望殺進8強！入圍賽前分析　全隊Keyman是「他」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024《英雄聯盟》LOL世界賽開打，台灣選手組成的PSG Talon也將迎來本屆世界賽初登板。（圖／PCS提供）

▲PSG在2024的LOL世界賽，首場要迎戰的是巴西賽區冠軍PNG。（圖／paiN Gaming社群）

▲本屆LOL世界賽，中路射手版本被削弱，PSG中路Maple擅長的節奏型英雄，預估可以幫助隊伍帶起優勢。（圖／LOL Esports Flickr）

▲T1傳奇選手Faker今年再度參與LOL世界賽，將挑戰個人生涯第5座世界冠軍。（圖／LOL Esports Flickr）

2024《英雄聯盟》LOL世界賽今（25）日晚間11點在德國柏林點燃戰火，PCS賽區冠軍、全由台灣選手組成的PSG Talon也將在入圍賽登場，力拼晉級16強瑞士制的資格，前《英雄聯盟》職業隊分析師魚丸認為，，預測PSG能在入圍賽連贏2個BO晉級，PSG將在台灣時間今天晚間11點在本屆世界賽亮相，對手是巴西老牌戰隊PNG，魚丸分析，巴西賽區整體節奏偏慢，PNG整隊的傾向是「前期發育、中期打團」，其中有一個很大的弱點是「邊線處理不佳」，面對場上局勢大多都是隨機應變，沒有過多的事前規劃，針對PNG各路線選手，魚丸提及，上路雖然是韓援，但並非傳統印象中自己選個角色carry的類型，大多反而選擇符合團隊陣容的鬥士；；打野就是典型的「工具人」；下路則要特別留意「剎雅銳空」組合，玩最好的英雄可能是伊澤瑞爾，但打線和PSG下路有一段差距。LOL世界賽將以14.18版本出發，比起英雄本身的調整，裝備和符文的大幅變動，將改變比賽生態，其中最有感的莫過於「盧登、影焰、雷霆」3件法師裝備Buff，「瞬疾步法、嗜血者、盾弓」遭到削弱，直接導致魚丸認為，這樣的變動對PSG而言還算順手，中路而Junjia的趙信、史加納都玩得不錯，更不用說Main角維爾戈，唯一要擔心的，，「但大體來說PSG不會有被版本克制的問題」。綜合所有賽前觀點，以及入圍賽8取4的賽制，，後續賽事中，可以重點觀察PSG的中野發揮，例如Maple的勒布朗可能會遭到各隊封鎖，大量選用球女、星朵拉等，「PSG必須要讓Junjia打的舒服，才能進一步提高勝率，說不定搭配點運氣，真的有機會8強。」至於今年的LOL世界賽冠軍是誰？魚丸分享，不過魚丸也補充，過去在世界賽前不會有過大的版本變動，但這次Riot為了讓更多英雄登場，選擇大幅改版，其實對世界賽沒有很好，真正符合版本體系最強隊伍可能因此沒進世界賽，這點值得討論。