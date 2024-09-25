《魔物獵人：荒野》明年2月發售！遊戲特色、實機畫面、價格一覽

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▲《魔物獵人：荒野》將有「鎖刃龍」、「波衣龍」2大新魔物登場。（圖／PlayStation.Blog）

▲《魔物獵人：荒野》的主場景「緋紅森林」，會隨環境變化，出現不同的樣貌。（圖／PlayStation.Blog）

由卡普空所開發的《魔物獵人：荒野》釋出最新預告，實際中畫面中展示了多個新環境、地圖和NPC，名為「鎖刃龍」、「波衣龍」的新魔物也首度亮相，官方預計在2025年2月28日正式發售《魔物獵人：荒野》，共分為標準版、豪華版、高級豪華版，可以透過 PS5、Xbox Series、Steam 遊玩。《魔物獵人：荒野》是全球累計銷售超過1億套的人氣狩獵動作遊戲《魔物獵人》系列最新作，承襲2018年《魔物獵人：世界》，玩家扮演的獵人將騎著鷺鷹龍冒險，蒐集新魔物和進化的狩獵動作。《魔物獵人：荒野》標準版1990元、豪華版2550元、高級豪華版3120元。《魔物獵人：荒野》共收錄系列IP中，玩家熟悉的14種武器，並替它們追加新動作，在狩獵時的模式也新增不少變動，例如透過「集中模式」可以瞄準攻擊或防禦目標，魔物的傷口和弱點將有特別顯示，玩家可以更容易瞄準，並使出「集中弱點攻擊」，進而對對魔物造成更大量的傷害。此外，《魔物獵人：荒野》今天在State of Play公開了的新宣傳影片中，也揭露了兩個新魔物「鎖刃龍」、「波衣龍」；鎖刃龍被調查隊稱為「白之孤影」，特徵是擁有鎖鏈狀的雙翼，被認定為滅絕種，生態充滿謎團。波衣龍則是君臨緋紅森林生態系統頂點的魔物，波衣龍身上覆蓋著一層由身體分泌的成分和水混合而成的液膜，擁有適應豐富水源的生態，經常在暴雨期間現身。《魔物獵人：荒野》背景故事是序，在數年前，「封禁之地」的邊境上，一名少年「拿塔」獲救，公會為了調查名為「白之孤影」的魔物，並營救遭受襲擊的守護者一族，由獵人們組成的「調查隊」旅程就此展開。公會組成了幾個小隊，分別由三人一匹組成：「獵人、編輯者、武器和防具的工匠、隨從艾路」。當中包括主角們所屬的「飛鳥隊」，以及奧莉維亞等人所屬的「星辰隊」。最新宣傳片中，也細緻地描繪《魔物獵人：荒野》的原野「緋紅森林」，以及棲息在其獨特環境變化中的魔物和生物的生態系統，緋紅森林會隨著環境的變化，出現河流染紅、植物茂盛生長等面貌上改變，包括了無生意的荒廢期、經常出現的異常天氣「暴雨」等，等待玩家探索。