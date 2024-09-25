影／想做「彈跳豬」美甲？設計師推出新款大獲好評　搶攻少女荷包

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泰國侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）成為全球的迷因明星，除了園方推出週邊商品，藝術家、餐廳和跨國公司也紛紛推出木雕公仔、「彈跳豬」蛋糕和「彈跳豬」美妝產品，連美甲師也推出「彈跳豬」設計款，讓喜愛「彈跳豬」的少女可以預約製作。據悉，曼谷一家美甲工作坊的設計師推出「彈跳豬」系列款，9月15日推出後引發客人的高度詢問和預約，而她也大方地公開美甲的製作過程，供其他美甲師參考和學習。影片中可看到美甲師將黏土模製到人造指甲上，並用指甲油著色的逐步過程。最終的作品有「彈跳豬」的頭部，下方的食物托盤上則放著一根胡蘿蔔。這則影片在社群平台上引發關注，有許多網友留言：「真的有人會去做嗎？」、「天天帶著彈跳豬上班」和「好可愛」。「彈跳豬」目前住在泰國度假勝地芭達雅的綠山野生動物園（ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง／Khao Kheow Open Zoo），牠平時很常對動物保育員生氣，被潑水時牠會「生氣到模糊」，被人類抓起來時牠也會瞪大眼睛超生氣，有時候還會咬保育員的腿，十分活潑又可愛，也因此贏得千萬名網友的心。