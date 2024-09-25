張惠妹演唱會今開放優先購！10萬人瘋搶2萬張票　不到40秒就沒了

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▲張惠妹是首唱大巨蛋檔期的天后，許多歌迷等著明天正式搶票。（圖／源活娛樂臉書）

華語天后張惠妹（阿妹）舉辦「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，將於12月21日起嗨唱5場次，締造首位在大巨蛋跨年演唱的華語歌手之不凡紀錄。今（25）日中午12點拓元售票系統，開放「國泰世華CUBE卡友專區」優先購，結果一開放，隨即有超過10萬名卡友上線，瘋搶2萬張門票，不到40秒就全數售完。張惠妹大巨蛋演唱會門票開賣進入倒數階段，許多歌迷已經規畫好一系列搶票攻略，準備在明日大顯身手。不過因為這次張惠妹演唱會由國泰世華冠名贊助，因此國泰世華CUBE卡友可提前於今日中午12點搶先購票，每人每場訂單限購4張。國泰世華CUBE卡友專區今天總共提供2萬張門票給粉絲，沒想到一到購票時間，隨即湧入10萬名粉絲進到網站內瘋搶，不到40秒就全數銷售一空，不少手速不夠快的粉絲哀號「沒有搶到票」。不過不要擔心，明天還有機會，全區門票將在明天中午12點於拓元售票系統上開賣。張惠妹身為全球華語女歌手演唱會記錄人，將帶著她的ASMR顱內風暴於12月班師回朝台北大巨蛋。對於這次演唱會，張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常非常重視這次的破蛋演出，除了重新編排曲目、設計環節、沉浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這次演唱會做到極致完美。