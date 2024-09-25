影／林書豪有意在台灣買房！透露理想地點：希望在北部、靠近夜市

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▲在記者會上林書豪也透露自己有想要在台灣買房的想法，雖然目前還沒買，但以後肯定有這個需求，當然若是能靠近夜市那就最好了。（圖／記者黃建霖攝）

林書豪今（25）日參加永佳捷Masada電梯代言廣告記者會，永佳捷看中他過去「哈佛小子－林來瘋」的感人勵志故事與創造出來的高名聲，期許與林書豪的捷盟代言，打開品牌知名度。在記者會上林書豪也透露自己有想要在台灣買房的想法，雖然目前還沒買，但以後肯定有這個需求，當然若是能靠近夜市那就最好了。這次代言電梯廣告是一個有趣的經驗，林書豪笑說：「我第一個想法就是為什麼要找我？可能沒想到有一天會當電梯公司品牌代言人，但當我開始了解Masada這間公司時，就感到越來越有興趣。最喜歡的一個點是Masada是第一個電梯品牌，願意去做一些品牌的東西，從我們的故事來說也很適合。」而活動上主持人也分享了一個心理測驗「在電梯裡面你會做什麼？」，林書豪認為自己是「喃喃自語盯著自己鞋子看」這種人，而主持人也表示：「這樣的人腦子不斷在轉，一直在想下一步要做什麼。」這一次為何邀請林書豪代言Masada電梯？永佳捷電梯董事長許作名表示，林書豪能在競爭激烈的NBA崛起，很不容易。第二是他的特殊背景，有亞洲文化薰陶，塑造出重視團隊的特質。第三是他是有虔誠信仰的基督徒，使他養成謙遜不居功，以單純的心邁向成功的特質，自我期許也非常高。這些特質很符合我們公司企業文化的要求。會上也有記者問到是否在台灣買房的議題，他透露：「現在還沒買，但肯定有這個計畫，以後會買。有開始和幾個朋友去聊了，不是特別急，但長期來說肯定要。」至於買在哪邊？他說，「還沒想那麼多，我希望是北部，因為有很多工作（機會）。當然，靠近夜市最方便了。」