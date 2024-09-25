秀洪孟楷擋總預算背影　綠高層：平時愛搶鏡頭這次超心虛

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立法院藍白昨日在程序委員會擋下明年度中央政府總預算案，對此民進黨副秘書長何博文今（25）日在社群平台貼出藍委洪孟楷的舉手表決的背影，稱平時超愛搶鏡頭的洪孟楷，這次動也不動地完全背對鏡頭，深怕一點點餘光拍到他的臉龐，更強調下次選舉時，如果再有類似噁心鏡頭，看到洪孟楷一邊反對預算，一邊在捷運站拿著自拍棒問「你今天TPASS了沒？」，籲民眾早早閃開，避免作嘔。何博文今日於臉書貼出洪孟楷昨日杯葛總預算舉手表決的背影，表示很少看到平常超級愛搶鏡頭的洪孟楷，這次直挺挺的，動也不動心虛地完全背對鏡頭，深怕一點點餘光拍到他的臉龐，「一定要記得這個鏡頭，很經典、很寫實」。何博文說，平常在地方，洪孟楷唬爛爭取東、爭取西，會勘南、會勘北，這個也他、那個也他，「一隻嘴、糊溜溜」，實際上在立法院幹的就是這種無差別擋民生建設、阻擋總預算的爛事。何博文表示，總預算是國家重大政事，攸關人民福祉最直接，洪孟楷舉手表決在程序委員會卡住，看都不看、審也不審；當然也沒膽乾脆送大院表決直接退回行政院，順便提倒閣，乾脆國會重選，那也痛快，而洪孟楷之流的藍白黨徒，就這樣一刀一剮的凌遲人民，阻擋台灣建設、扯人民福祉後腿，和台灣人民對做。最後何博文說，下次選舉時，如果再有類似噁心鏡頭，看到洪孟楷一方面反對預算，一方面又在捷運站拿著自拍棒問「你今天TPASS了沒？」，籲民眾早早閃開，避免作嘔。