追進口蛋弊案！超思「1人演3角」兼任代理商、進口商　一條龍進口

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台北地檢署偵辦超思、亮采進口日本蛋不法案，指揮調查局台北市調查處機動站14路搜索超思公司、農業部、中央畜產會等地，諭知超思負責人秦語喬200萬元交保並境管。當年，畜產會找來秦語喬女兒吳諭非負責2022年進口雞蛋專案，豈料目前檢調卻查出吳諭非疑似假冒身分，一人身兼日本公司代表、日方代理商以及貿易進口商，在「一條龍」式操作下不法獲利。檢調偵辦超思、亮采進口日本蛋不法案，懷疑超思負責人秦語喬與擔任日本代理商的女兒吳諭非，涉嫌加重誹謗罪，24日指揮調查局台北市調查處機動站兵分14路搜索超思公司、農業部、中央畜產會等地，檢察官訊後諭知超思負責人秦語喬200萬元交保，並限制出境、出海。吳諭非則因人在日本而未到案，具有日本籍的吳諭非，被檢方認定涉有重嫌。據了解，2022年農業部和畜產會首次執行雞蛋專案，率先找到人在日本、2019年也曾協助過雞蛋進口的吳諭非，她自稱是日本伊勢公司董事長特助，居中協調進口事宜，最後由指定進口商配合亮采公司，進口三千多萬顆日本雞蛋。豈料，檢調發現亮采檢附的單據卻被發現，日方的交易對象根本不是伊勢公司，而是吳諭非自己一人身兼日本公司代表、日方代理商以及貿易進口商，期間吳諭非靠了亮采進口的五批雞蛋，光是服務費獲利就將近三百萬元，疑似發現有利可圖後，再找媽媽秦語喬無縫接軌，成立超思來接手，然而，畜產會竟然還在超思尚未登記立案前，就先引進了第一批雞蛋。檢察官昨（24日）兵分14路進行搜索，並約談農業部副司長陳中興、畜產會家禽組前組長龔榮太等3名官員，以及超思公司代表人秦語喬、亮采生技負責人林宜龍、王朝輝等8名被告、3證人到案說明。檢方漏夜偵訊後，今（25）日凌晨諭令秦語喬200萬交保、限制出境；林宜龍則100萬元交保；陳中興、畜產會家禽組長龔榮太、亮采生物科技公司負責人王朝輝請回。