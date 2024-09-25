小楊哥才爆美女主播陪睡！又傳賣假香港月餅　被查還串供正妹卸責

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▲三只羊被踢爆賣的「香港月餅」根本是廣東產品。（圖／微博）

▲梨小娜爆料自己被三只羊找去假扮品牌方。（圖／微博）

在抖音上擁有上億粉絲的中國知名帶貨網紅「瘋狂小楊哥」，近期爭議連環爆，被踢爆婚內出軌旗下女主播沫沫、把對方搞懷孕後，又和老婆王瑤聯手設局將小三送進監獄，並傳出旗下女主播陪睡、發售假香港品牌月餅等負面消息，30天內粉絲人數掉了400萬。近日有一名21歲女主播出來爆料，小楊哥的公司「三只羊」找她去冒充月餅的品牌方，被調查後公司還試圖和該女主播串供，想把責任都推卸到她身上。「三只羊」在中秋節檔期，派旗下各大主播齊力推銷「香港美誠月餅」，並強調月餅是來自香港，然而卻被踢爆該款月餅根本是廣東產品、與香港毫無關聯，公然仿造的行為引發外界輿論，連來參與直播帶貨的香港藝人曾志偉，也成為網友批評的對象。而在月餅直播中的「品牌方」，實則是三只羊旗下21歲的女主播梨小娜，她因為此事被市場監督管理局找去進行調查，然而去之前卻被公司人員「指導」該如何撒謊、回答提問，還要求她把在帶貨時說的虛假廣告詞「將近做了20年」，解釋成是自己隨口不小心說出來的話，也就是和公司無關的意思。梨小娜還透露自己是被三只羊簽約去冒充月餅品牌方的，在8月25日時三只羊找上她，問她要不要去直播兼當月餅的品牌方，播了一次後覺得效果還不錯，因此三只羊就簽下了梨小娜，在假月餅事件被踢爆後，三只羊方面教唆梨小娜，不要說自己是三只羊的主播，如果被問到是否有說「將近做了20年」這種話，就回答因為直播時人太多很緊張，是自己隨口說出來的。爆料影片一流出後，三只羊遭到網友大力抨擊，直批這就是在串供說偽證，並把責任推得一乾二淨，讓一個女主播背鍋代替承擔責任。三只羊和小楊哥如今負面新聞不斷，小楊哥也在30天內已經掉粉400萬。