吉隆坡旅遊人次「海放台灣4倍」！她曬2天1夜旅費傻眼：CP值爆高

許多人喜歡出國旅遊，近日就有一名網友發現，馬來西亞首都吉隆坡2023年入境旅遊人次，竟高達2600萬，是台北市的四倍，但明明就聽說吉隆坡旅遊很無聊，讓他相當好奇背後原因。貼文一出後，大票網友出面反駁，指出吉隆坡為轉機樞紐，當地集結眾多美食及文化多樣性，便宜的物價更直接讓旅遊CP值爆表。YouTuber「金魚腦」今年也剛赴吉隆坡旅遊，並總結2天1夜的花費，包含住宿、機票及交通等，2人竟只要3萬6576元。
該名網友昨（24）日在PTT發文，他以「吉隆坡超無聊，結果入境旅遊是台北的四倍？」為題，表示很多人都說去吉隆坡旅遊很無聊，「混亂的交通、擁擠的市區、超醜的建築」，還不如去台北市。
結果原PO一查發現，吉隆坡2023年入境旅遊人次高達2600萬，比起台北市600萬人次，整整高出超過4倍多，「這差距直接被海放，真的是連人家車尾燈都看不到」，且吉隆坡周遭還有更強的轉機樞紐「新加坡樟宜機場」，讓他好奇問：「所以台北為啥觀光旅遊會慘輸吉隆坡？」
貼文一出，不少網友點出吉隆坡的優勢，「吉隆坡一堆好吃的，離馬六甲也沒有很遠」、「吉隆坡也是重要轉機點，在吉隆坡轉大多比在新加坡便宜」、「吉隆坡入境，各大島玩透」、「吉隆坡旅遊資源比台北好太多了，隨便幾個大樓就屌打台北，更別說清真寺、印度教的建築，狠甩台北幾條街」。
也有人分析，吉隆坡最強的優點在於花費便宜，旅遊CP值高，「吉隆坡郊區很多景點，市區五星級飯店也比台北CP值高多了，東西也好吃有特色」、「一晚兩千多就有市區兩房小公寓，還有超大游泳池、健身房，住的方面的確遠勝台灣」。
東南亞國家最強！吉隆坡必訪景點曝
吉隆坡為馬來西亞的首都，也是當地人口最多、最大的城市，在全球化及世界城市研究網絡（GaWC）公布的《世界級城市》名單中，吉隆坡與洛杉磯、芝加哥、雪梨、阿姆斯特丹、多倫多等城市並列為ALPHA級別的國際都市。
吉隆坡因地理位置優勢，是亞洲重要的轉機樞紐之一，文化多樣性、低旅遊成本及眾多美食也成為了吉隆坡吸引遊客的關鍵。根據雅加達網媒Seasia數據統計，2023年吉隆坡入境遊客高達2600萬人次，位居東南亞國家之首，是疫情旅遊業最快反彈回溫的國家之一。
吉隆坡知名景點包含，全球最高的雙子塔「國油雙峰塔」（雙子星大樓）、世界第七高塔「吉隆坡塔」、絕美摩爾式建築「蘇丹阿都沙默大廈」、馬來西亞歷史最悠久的清真「嘉美清真寺」、紀念馬來西亞獨立的象徵地「獨立廣場」以及馬來西亞大寶森節慶典重鎮「黑風洞」。
YouTuber「金魚腦」才去吉隆坡旅遊！2人只花3.6萬
而知名YouTuber「金魚腦」今年才快閃吉隆坡旅遊48小時，除了去許多必訪景點之外，也入住4星級飯店，3晚房價只要8000多元，還大啖當地美食，最後總結2人共花費3萬6576元，包含機票、住宿及計程車交通等，讓她大讚CP值超高。
金魚腦也總結吉隆坡4點旅遊心得，她認為當地市容整齊漂亮，超多符合台灣人口味的美食，接著就是花費超級俗，無論吃飯、住宿、計程車都比台灣還便宜，最後就是沒有語言障礙，「整體講英文絕對可以通，中文有時候也很萬用。」
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結果原PO一查發現，吉隆坡2023年入境旅遊人次高達2600萬，比起台北市600萬人次，整整高出超過4倍多，「這差距直接被海放，真的是連人家車尾燈都看不到」，且吉隆坡周遭還有更強的轉機樞紐「新加坡樟宜機場」，讓他好奇問：「所以台北為啥觀光旅遊會慘輸吉隆坡？」
貼文一出，不少網友點出吉隆坡的優勢，「吉隆坡一堆好吃的，離馬六甲也沒有很遠」、「吉隆坡也是重要轉機點，在吉隆坡轉大多比在新加坡便宜」、「吉隆坡入境，各大島玩透」、「吉隆坡旅遊資源比台北好太多了，隨便幾個大樓就屌打台北，更別說清真寺、印度教的建築，狠甩台北幾條街」。
也有人分析，吉隆坡最強的優點在於花費便宜，旅遊CP值高，「吉隆坡郊區很多景點，市區五星級飯店也比台北CP值高多了，東西也好吃有特色」、「一晚兩千多就有市區兩房小公寓，還有超大游泳池、健身房，住的方面的確遠勝台灣」。
東南亞國家最強！吉隆坡必訪景點曝
吉隆坡為馬來西亞的首都，也是當地人口最多、最大的城市，在全球化及世界城市研究網絡（GaWC）公布的《世界級城市》名單中，吉隆坡與洛杉磯、芝加哥、雪梨、阿姆斯特丹、多倫多等城市並列為ALPHA級別的國際都市。
吉隆坡因地理位置優勢，是亞洲重要的轉機樞紐之一，文化多樣性、低旅遊成本及眾多美食也成為了吉隆坡吸引遊客的關鍵。根據雅加達網媒Seasia數據統計，2023年吉隆坡入境遊客高達2600萬人次，位居東南亞國家之首，是疫情旅遊業最快反彈回溫的國家之一。
吉隆坡知名景點包含，全球最高的雙子塔「國油雙峰塔」（雙子星大樓）、世界第七高塔「吉隆坡塔」、絕美摩爾式建築「蘇丹阿都沙默大廈」、馬來西亞歷史最悠久的清真「嘉美清真寺」、紀念馬來西亞獨立的象徵地「獨立廣場」以及馬來西亞大寶森節慶典重鎮「黑風洞」。
YouTuber「金魚腦」才去吉隆坡旅遊！2人只花3.6萬
而知名YouTuber「金魚腦」今年才快閃吉隆坡旅遊48小時，除了去許多必訪景點之外，也入住4星級飯店，3晚房價只要8000多元，還大啖當地美食，最後總結2人共花費3萬6576元，包含機票、住宿及計程車交通等，讓她大讚CP值超高。
金魚腦也總結吉隆坡4點旅遊心得，她認為當地市容整齊漂亮，超多符合台灣人口味的美食，接著就是花費超級俗，無論吃飯、住宿、計程車都比台灣還便宜，最後就是沒有語言障礙，「整體講英文絕對可以通，中文有時候也很萬用。」