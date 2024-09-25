建議國民黨罷免綠委！蔡正元點名這2人：怎會罷不掉

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國民黨立委羅廷瑋因在昨（24）日程序委員會投票時跑票，引起藍營內部強烈不滿。雖於個人臉書發佈道歉文，仍遭轟爆。民眾黨台中市黨部主委江和樹更反諷他「就是怕被罷免而已」，此觀點獲得許多共鳴。然而同黨前立委蔡正元認為羅廷瑋「怕什麼罷免？」國民黨同樣也可以抓民進黨政治人物提罷免，並點名可以罷掉民進黨台北市立委吳思瑤和吳沛憶。蔡正元今（25）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，若能將目標鎖定在罷免吳沛憶和吳思瑤上，只要國民黨出手，把民眾黨的票拉緊，「怎麼會罷不掉？大家試試看嘛」，更指出除了台北市，新北市同樣有可以鎖定的罷免對象。節目同台來賓、前立委郭正亮補充，新北吳思瑤和吳沛憶現在「挫咧等」，因為她們的票數和對手差距很小，對她們提罷免一事「藍白合真的會成」。吳思瑤和吳沛憶分別為北市第一選區（士林、北投）、第五選區（中正、萬華）立委，在今年立委選舉，兩選區皆為三腳督戰局，最終結果為：吳思瑤91958票、國民黨張斯綱71837票、新黨侯漢廷28510票；吳沛憶66932票、國民黨鍾小平57634票、無黨于美人38913票。蔡正元直言，現在正是民眾黨士氣最低落的時刻，若國民黨給予他們溫暖，民眾黨支持者肯定會出來投票。面對罷免議題，他認為雖然國民黨將此事放在心裡不吭聲，然而，「刀子還沒出鞘」，誰生誰死還不知道。蔡正元更呼籲以目前的處境，藍白更要堅強地站起來與民進黨戰鬥，絕沒有妥協的空間。