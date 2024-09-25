藍白杯葛總預算！卓榮泰嘆：本可報告亮點如今黯淡無光

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行政院長卓榮泰今（25）日晚間宴請立法院內政、教文、交通、司法等委員會民進黨立委，過程約2小時時間，會後立院黨團幹事長吳思瑤提及院長一席話發人省思，向在場立委表示，行政部門本來可以非常光榮地向黨團同仁報告預算亮點，如今只能談未來如何突圍，預算遭延宕，感嘆預算亮點如今卻黯淡無光。吳思瑤表示，院長今日率領首長與立委交流，包括內政、教文、交通、司法委員會相關首長針對法案與預算交換意見，而今天仍舊是聚焦中央政府總預算，各部會針對主題進行意見交流。吳思瑤也透露，院長在會中一席話也發人省思，提及行政部門本來可以非常光榮地向黨團同仁報告預算亮點，如今只能談未來如何突圍，預算遭延宕，感嘆預算亮點如今卻黯淡無光，預算被凍結，要花更大的力氣去做溝通。吳思瑤也舉例，被擋預算最重要的莫過於新增項目跟新興計畫，如內政部有高達90億元，新增預算無法執行包括打詐、消防人員安全等；交通部有180億元新增預算包含偏鄉交通平權53億元，還有全國省道改善104億元，這都是各縣市積極增取的。另有教育部預算包含青年圓夢計畫與私立大學學雜費補助；文化部則有縣市政府文化館、博物館升級計畫約有93億元。此外執政黨立委來自全台各區，大家都關心地方建設，像是嘉義縣打造航太暨無人機計畫、嘉義市市民中心計畫，也都被擋下來，區域立委奔走爭取建設，被藍白擋下都化為幻影、付之一炬。吳思瑤說， 盼藍白立委恢復理性，希望下次與院長、部會首長見面時，大家能夠談論預算亮點，而非被擋下預算，讓國家發展黯淡無光。