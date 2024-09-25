你的水杯中藏著什麼？雙重水污染影響民眾用水認知調查公布

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安麗日用品行銷長陳怡靜開場致詞。（圖／記者黃文德翻攝）

▲遠見民意研究調查研究經理林靈分享調查亮點。（圖／記者黃文德翻攝）

你的水杯中藏著什麼？《遠見》與安麗益之源合作進行「2024年雙重水污染影響民眾用水認知調查」，並於9月25日公布調查結果，還邀請來自醫學、毒物與公衛界的三位專家，共同探討當前飲用水安全的挑戰，冀望提高國人對於新興污染物的正確認知與危機意識。根據調查結果揭露，有近半數民眾只關注「水資源減少」，僅有約一成民眾在意「水質不穩定、產生未知病菌及水源污染」等直接影響日常用水安全的危機。此外，雖有高達99.4％的受訪者認同人造物質會污染「飲用水」，但超過八成的民眾仍將污染歸咎於「重金屬」和「化學品排放」。經調查發現，近一半的受訪者對新興污染物（48.3%）和環境荷爾蒙（46.9%）缺乏關注，逾六成認為這些問題「不太緊急」，甚至還有民眾持續使用塑膠袋（98.1%）或將過期藥品丟棄垃圾桶（55.7%），卻不知這樣的行為可能危害生態與人體健康。值得一提的是，當面臨飲用水中可能含有新興污染物時，即使有超過八成五的受訪者選擇使用淨水器因應，但現有淨水器的濾除功能卻僅有兩成認知符合需求，且國人最關注的仍是「去除氯和重金屬」（78.1%），對於能濾除「環境荷爾蒙、藥物殘留及微囊毒藻」的功能相對不在意。臺北醫學大學公共衛生學系教授胡景堯於會中特別提到「永久性化學物質PFAS（全氟／多氟烷基化合物）」的威脅，因這類難以分解的化學物質具有半揮發性，有機會通過降雨進入飲用水系統，但臺灣目前正在擬定的規範相對寬鬆。他指出，從淨水廠到家的過程，只要有一處破功，例如：管線破漏、水塔不乾淨等，都會影響飲用水的安全，民眾的警覺與謹慎將是最後一道防線。毒物專家中原大學生物科技學系教授招名威表示，無色無味的PFAS存在於日常生活中，如防潑水衣物、防水防污餐盒等，而且已被證實對人體健康有危害；他強調，台灣淨水廠對於傳統污染物的相關法規很完善，民眾需擔心的是尚未有完善法規規範的新興污染物，如塑膠微粒、PFAS、抗生素等。三軍總醫院腎臟科兼任主治醫師洪永祥則呼籲正確處理特殊藥物，若是針劑類、化療抗癌藥物、荷爾蒙製劑及管制藥品等應將其包好，送至醫院、診所或藥局回收處理。同時，他認為若想避免水資源遭受污染，國人應從源頭管理，如減少使用塑膠、並多喝乾淨的水，有助於身體健康。