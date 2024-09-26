鼻塞竟是「顱底嗅覺母神經細胞瘤」！醫「4手聯彈」除病根保嗅覺

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▲2名醫師、4手進行經鼻內視鏡顱底手術，需要團隊良好默契與熟練技巧。（圖／台北榮總提供）

49歲陳先生因鼻腔內長腫瘤曾接受開刀治療，但後續仍有鼻塞、鼻膿等症狀，到大醫院檢查，發現是「顱底嗅覺母神經細胞瘤」，為此醫療團隊安排2名醫師、4手進行的「經鼻內視鏡顱底手術」，不但根除腫瘤，且保留單側嗅覺功能，人生依舊可以品味芬芳。這次手術是由台北榮民總醫院鼻頭頸科趙勻廷主任、神經外科主治醫師王緯歆共同操刀，當時4手從單側鼻孔進入，先清除鼻腔及顱底腫瘤，而為確保完全根治，隨後再進切開腦膜並移除嗅神經，徹底清除可能蔓延的腫瘤細胞。此外，北榮團隊同時利用自體脂肪、大腿筋膜與鼻中膈黏膜瓣等，在單側鼻腔內重建顱底缺損，以多層次修補的方式，使腦脊髓液滴水不漏。陳先生在術後沒有再接受放射治療，追蹤至今長達4年，腫瘤未復發，而且嗅覺功能仍有部分保留，得以維持一定的生活品質。曾至德國進修嗅覺科學的趙勻廷說，嗅覺母神經細胞瘤是長在鼻腔當中的惡性腫瘤，相對罕見，約占所有鼻腔腫瘤3%，每年發生率約250萬分之一，其源於鼻腔頂端的嗅覺神經上皮，特別容易沿嗅絲穿過顱底到達顱內，侵犯鄰近的腦與眼睛。趙勻廷指出，任何年齡皆可能發生嗅覺母神經細胞瘤，但較好發於40~60歲，常見症狀包含流鼻血、嗅覺喪失、鼻塞與鼻部疼痛等。針對治療，趙勻廷說，嗅覺母神經細胞瘤常侵犯雙側嗅神經，通常必須沿著雙鼻路徑進行前顱底廣泛切除，才能徹底清除腫瘤，但往往需犧牲嗅覺，不過陳先生的腫瘤僅涉及單側顱底，可嘗試保留嗅覺功能，很幸運的是經過醫療團隊的努力，腫瘤能獲得有效控制，也最大程度減輕對病人生活的影響。北榮表示，內視鏡顱底手術團隊於2015年起由鼻頭頸科主治醫師藍敏瑛與王緯歆成立，後續有趙勻廷、葉建甫、洪莉婷及黃毓雯等醫師加入，至今已完成超過900例顱底手術，並於2023年以「4手聯彈內視鏡顱底手術協奏曲」為題，獲得生策會SNQ國家品質標章認證殊榮。