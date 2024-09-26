台積電直奔1015元、創波段高　台股午盤漲172點、挑戰23000點關卡

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投資人觀望氣氛濃厚，靜待聯準會官員進一步釋出利率政策的線索，導致美股四大指數昨（25）日漲跌互見，不過跟台北股市連動較高的費半指數依舊上漲，激勵台北股市今（26）日開盤持續走高，上漲79.82點、來到22841.42點，盤中在電子股、航運股的走高之下，最高一度來到22961.77點，午盤上漲172.37點或0.76%，來到22933.97點，準備站上23000點關卡。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數盤中最高來到273.23點，午盤上漲2.57點或0.95%，來到272.75點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：陽明、群創、萬海、新光金、友達；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、陽明、萬海、奇鋐、世芯-KY。權值股全數走高，權王台積電今日開高走高，以1010元開出後，午盤則是來到最高價、上漲10元或1%；鴻海則是以192元開出、盤中最高一度來到193元，午盤上漲2元或1.06%，來到191元；聯發科漲勢猛烈，以1235元開出，盤中點火向上，午盤來至今日最高點1270元，上漲45元或3.67%。除了權值股外，航運股今日持續走高，其中陽明出量走高、午盤爆出超過12萬張大量，最高一度來到74.9元、上漲3.4元或4.8%，其他個股也有表現，中櫃上漲逾6%，萬海漲逾4%，台驊投控上漲逾2%，長榮、中航上漲逾1%，推升類股指數上漲逾1%，位居午盤漲幅排行冠軍。聯發科盤中強勢點火，也激勵IC設計族群走高，威盛、揚智、力旺、盛群、點序亮燈漲停，矽統逼近漲停漲逾9%，紘康漲逾8%，旺玖、驊訊漲逾7%，研通、松翰、通嘉漲逾5%。