賴清德下黨團軍令狀　黃國昌嗆立委本務還要下令「看了非常驚訝」

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總統、民進黨主席賴清德昨在黨中常會下令，立院黨團會議要全員到場、全程參加等3項團結軍令，以因應總預算案被在野黨聯手退回。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（26）日大嗆，出席會議本來就是立法委員的工作，竟然還要黨主席下令，「看了也是非常驚訝」。民眾黨立院黨團今天召開記者會，痛批民進黨又發動網軍側翼及綠媒一條龍，抹黑藍白聯手拒審總預算。總召黃國昌強調，是民進黨政府無視立院三讀通過的法案跟決議，違法編列預算在先。針對賴清德昨在民進黨中常會所下軍令狀，黃國昌更大嗆，立法院新會期開議第一天院會表決，民進黨就莫名其妙少了5票。開會本來就是立法委員該做的事，「還需要黨主席下令，看了也是非常驚訝」。立委陳昭姿指出，自己近日遭網軍抹黑阻擋「癌症防治新藥經費40億」，但事實上從來就沒有這40億。網軍不實指控藍白政治對抗，事實上是行政院帶頭違法亂編預算，對三讀法案及決議視若無睹；網軍指控藍白全面反對總預算？事實是退回程序委員會重審，「你重編以後，我們當然繼續審查。」陳昭姿強調，是行政擴權架空國會，「我們沒有拒審，不要亂扣帽子。」陳昭姿最後更祭出溫情牌、喊話賴清德，自己非常了解他過去被蔡英文網軍攻擊的心情，現在她也要告訴賴清德：「請停止網軍對在野黨的攻擊吧！」黃國昌強調，民主進步黨當初創黨的價值，現在完全被民進黨棄如敝屣。「在民進黨的邏輯裡面只剩下一件事，就是把權力緊緊的握在手上」。黃國昌並諷刺，曾說要黨政軍退出媒體的民進黨，現在知道手握廣電媒體有多香；曾說要廢除考監的民進黨，現在知道有這兩個廢物院拿來酬庸有多香；曾說清廉勤政的民進黨，目前是黑金貪腐。呼籲總統賴清德以蒼生、國家為念，不要繼續升高朝野對抗衝突。