3×3台北旺寶籃球隊奪第8創歷史佳績　賴清德接見承諾未來辦總統盃

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國際籃總（FIBA）3×3高雄挑戰賽於9/14到9/15於高雄圓滿落幕，代表台灣出賽的「3×3臺北旺寶職業籃球隊」獲得第7名佳績，雖無緣闖進四強，但此次成績超越8月在蒙古站的第8名，為歷史最佳成績，全球排名提升到第34名。國際籃總3x3高雄挑戰賽於9/14、9/15在高雄市青少年籃球場及海風廣場圓滿落幕，代表台灣出賽的3×3臺北旺寶職業籃球隊，雖然不敵拉脫維亞強敵Kandava Turība隊，以19比20落敗，無緣闖進前4強，但根據國際籃總的計算公式，最終拿下第7名，超越8月在蒙古站的第8名，仍寫下台灣球隊參加FIBA 3x3挑戰賽的最佳成績。作為此次賽事主辦單位，旺寶整合行銷董事長吳同喬、副董事長鄭志龍，以及顧問團隊，包含前女籃國手錢薇娟、前男籃國手周俊三、輔仁大學博士陳麒文，於昨（25）日受邀到民進黨中央黨部，接受總統賴清德接見。賴清德首先對旺寶團隊推動臺灣三對三籃球走向國際的努力給予高度肯定，並表揚臺北旺寶隊在本次比賽中取得的佳績，並打趣表示，外界都認為他喜歡棒球，殊不知他也喜歡籃球，在當兵時甚至為軍中籃球比賽吹過裁判。同時，賴清德提到，將全力支持台灣三對三籃球發展，透露行政院已規劃設立「體育暨運動發展部」，除發展全民運動、支持有志在運動場上追逐夢想的國民外，更著重在推廣運動產業，培養更多體育專業人才。賴清德更承諾，未來將舉辦「總統盃三對三國際籃球邀請賽」，進一步提升臺灣三對三籃球在國際上的能見度，期許未來「體育暨運動發展部」不僅能推動三對三籃球，也能發展各種球類職業運動，仿效國外運動俱樂部的經營模式，讓臺灣運動產業蓬勃發展，並希望每位國民都能一生至少參與一項運動。