周末來Meet花蓮！近50家團隊展現文創軟實力　植栽小嶼首登場

Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華在9月27日、28日於花蓮文化創意產業園區開展，今年匯集超過170組來自海內外新創團隊，除能看見新創在科技轉型、淨零永續、醫療照護與數位遊牧等多項議題的創新解決方案外，為呈現花蓮在地創新創業的豐富與多樣性，Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華也以「手創展區」與「餐飲市集」勾勒出生活風格展區，號召近50家充滿特色與亮點的團隊，以軟實力展現花蓮在地文創產業的可能性。
設計與商業共舞，探索花蓮文青選物與工藝創作
有鑒於設計也是一門生意、各式新商業模式也隨之展開，百花齊放的文創產業正以五感體驗、深厚的人文底蘊和對環境尊重等不同面向，探索結合創意與商業的多元可能性。在風格手創展區，囊括以地方農作野菜蔬果、醃釀漬物展現在地特色的「自然滋味」，如德森有機農莊透過金針花衍伸出從茶飲到麵條等產品，花子好食則嚴選當季食材製作手工果醬。
而從木工石材金屬工藝、食器花器織品到紙材布料古著、包鞋配飾等「文青質感選物」，團隊邊邊角角以花蓮天然邊角食材餘料，創作出洄瀾記憶、好好吃飯與名山靜謐等告示系列產品；而推動社會與環境永續服務的蒔煦，則以島嶼香氣花草茶、費南雪、空間與織品香氛噴霧等產品，吸引消費者認同目光。
又或是「老新文化技藝」團隊中，如山角 Kasa'sa'an以竹編六角孔野餐籃／小餐籃、碳化竹杯、魚荃小夜燈等作品，而玩藝樹則透過樹皮手作體驗、戶外肢體流動設計的安排，以沉浸式體驗重塑大眾對阿美族工藝品的認識，強調與自然共生的智慧。陶禧藝術則帶來了如水杯、淺盤、咖啡濾杯與花器等生活陶，以及自產純茶樹精油、擴香陶，甚至有提供客製化商品設計服務。
此外，包括大竹子走部落、平森協會等團隊，也都在傳統工藝之外，以在地文化旅遊體驗帶領更多人認識花蓮不同風貌。而人才的培育與傳承同樣是產業面臨到的挑戰，王嘉納老師創辦的木想傢正是從此角度出發，專注提升偏鄉學生的成就感與木工天賦，2024年獲得德國iF設計獎殊榮，更在今年與大會合作打造靈感空間氛圍，讓更多人能一窺創意木作職人的高質感家居。
食在地味無限，報名獲得限風格餐飲市集抵用券
在風格餐飲市集專區裡，則規劃了鹹食饗宴、甜點烘焙及各式飲品的團隊，要以「食在地，味無限」的概念，整合花蓮在地與台灣各地具備創業精神、富饒設計風格的餐飲品牌，透過在地食材和創新手法打造各種令人驚豔的風味餐食。
包括採用在地食材製作法式甜點的邊境法式點心坊、擁有肉桂捲界精品美譽的「雪山肉桂捲」的小和好點，以及以玉里景物為型製作日式甜點的九日良田、通過SGS認證在地海鮮小點鬼頭刀魚丸與鬼頭刀魚排的丸一家工作室，展現對這片土地的熱愛與尊重，更支持在地農產與環境保育。
此外，Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華更首度開闢植栽小嶼的主題專區，呈現出不同於手創作品與特色餐飲之外的創業樣態。包括多肉控、U植、法紐森林等團隊，不僅帶來豐富有趣的多肉植物，更展現林下經濟成果，亦有跟大島東市共同打造的戶外草地休憩區，以各式藝術創作與空間佈置的展出，搭配著雙日草地音樂會的精彩內容，以強化五感的沈浸式體驗讓觀展民眾感受到更不一樣的花蓮創業生態。
為了讓觀展民眾能對生活風格展區的團隊有更多認識與互動，Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華也祭出「限量風格餐飲市集20元抵用券」的活動，9月26日23:59前預先報名觀展、並在活動現場完成報到手續者，就能領取20元抵用券、數量有限。
🟡2024 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華
時間：9月27日（周五）12:00-19:00、9月28日（周六）11:00～18:00
地點：花蓮文化創意產業園區
地址：花蓮縣花蓮市中華路144號
免費報名觀展：https://pse.is/6fpul4
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有鑒於設計也是一門生意、各式新商業模式也隨之展開，百花齊放的文創產業正以五感體驗、深厚的人文底蘊和對環境尊重等不同面向，探索結合創意與商業的多元可能性。在風格手創展區，囊括以地方農作野菜蔬果、醃釀漬物展現在地特色的「自然滋味」，如德森有機農莊透過金針花衍伸出從茶飲到麵條等產品，花子好食則嚴選當季食材製作手工果醬。
而從木工石材金屬工藝、食器花器織品到紙材布料古著、包鞋配飾等「文青質感選物」，團隊邊邊角角以花蓮天然邊角食材餘料，創作出洄瀾記憶、好好吃飯與名山靜謐等告示系列產品；而推動社會與環境永續服務的蒔煦，則以島嶼香氣花草茶、費南雪、空間與織品香氛噴霧等產品，吸引消費者認同目光。
又或是「老新文化技藝」團隊中，如山角 Kasa'sa'an以竹編六角孔野餐籃／小餐籃、碳化竹杯、魚荃小夜燈等作品，而玩藝樹則透過樹皮手作體驗、戶外肢體流動設計的安排，以沉浸式體驗重塑大眾對阿美族工藝品的認識，強調與自然共生的智慧。陶禧藝術則帶來了如水杯、淺盤、咖啡濾杯與花器等生活陶，以及自產純茶樹精油、擴香陶，甚至有提供客製化商品設計服務。
此外，包括大竹子走部落、平森協會等團隊，也都在傳統工藝之外，以在地文化旅遊體驗帶領更多人認識花蓮不同風貌。而人才的培育與傳承同樣是產業面臨到的挑戰，王嘉納老師創辦的木想傢正是從此角度出發，專注提升偏鄉學生的成就感與木工天賦，2024年獲得德國iF設計獎殊榮，更在今年與大會合作打造靈感空間氛圍，讓更多人能一窺創意木作職人的高質感家居。
食在地味無限，報名獲得限風格餐飲市集抵用券
在風格餐飲市集專區裡，則規劃了鹹食饗宴、甜點烘焙及各式飲品的團隊，要以「食在地，味無限」的概念，整合花蓮在地與台灣各地具備創業精神、富饒設計風格的餐飲品牌，透過在地食材和創新手法打造各種令人驚豔的風味餐食。
包括採用在地食材製作法式甜點的邊境法式點心坊、擁有肉桂捲界精品美譽的「雪山肉桂捲」的小和好點，以及以玉里景物為型製作日式甜點的九日良田、通過SGS認證在地海鮮小點鬼頭刀魚丸與鬼頭刀魚排的丸一家工作室，展現對這片土地的熱愛與尊重，更支持在地農產與環境保育。
此外，Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華更首度開闢植栽小嶼的主題專區，呈現出不同於手創作品與特色餐飲之外的創業樣態。包括多肉控、U植、法紐森林等團隊，不僅帶來豐富有趣的多肉植物，更展現林下經濟成果，亦有跟大島東市共同打造的戶外草地休憩區，以各式藝術創作與空間佈置的展出，搭配著雙日草地音樂會的精彩內容，以強化五感的沈浸式體驗讓觀展民眾感受到更不一樣的花蓮創業生態。
為了讓觀展民眾能對生活風格展區的團隊有更多認識與互動，Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華也祭出「限量風格餐飲市集20元抵用券」的活動，9月26日23:59前預先報名觀展、並在活動現場完成報到手續者，就能領取20元抵用券、數量有限。
🟡2024 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華
時間：9月27日（周五）12:00-19:00、9月28日（周六）11:00～18:00
地點：花蓮文化創意產業園區
地址：花蓮縣花蓮市中華路144號
免費報名觀展：https://pse.is/6fpul4
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