悠遊卡App可以買基北北桃1200元定期票了！最高還能領5%回饋金

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悠遊卡公司今（26）日宣布，即日起，悠遊付嗶乘車購買「基北北桃都會通」1200定期票的服務正式上線，民眾使用悠遊付嗶乘車可隨時隨地購買基北北桃都會通定期票，快速又便利。悠遊卡公司董事會林志盈推估，「基北北桃都會通」1200定期票將助攻9月「嗶乘車」使用人次雙倍成長。悠遊付「嗶乘車」是目前唯一可進出交通運具的電子支付，拿著手機就可「嗶」進捷運站。根據悠遊卡公司統計，2023年「嗶乘車」搭乘總趟次超過450萬筆，較2022年大幅增加38%，今年上半年又較去年同期成長8%。林志盈指出，今年7月1日悠遊付嗶乘車在台鐵全面啟用後，8月使用量為90萬人次，較7月搭乘總趟次大幅成長1.7倍。現在，「嗶乘車」功能更上層樓，可以直接購買基北北桃都會通1200定期票，預計將帶給通勤族更大的便利性，推估將助攻9月「嗶乘車」使用人次雙倍成長。悠遊卡公司同時推出嗶乘車購買1200定期票好康活動3重送，首先，自9月26日起至11月30日止，民眾使用悠遊付嗶乘車購買基北北桃都會通定期票，享筆筆最高5%回饋金。第二，自9月26日起至9月30日活動首5日，使用嗶乘車購買1200定期票享筆筆5%回饋金。第三，10月1日起至11月30日止，嗶乘車購買1200定期票享筆筆2%回饋金，還可與全通路筆筆最高回饋3%活動疊加享雙重回饋，等同可領4%回饋金，新會員則享5%回饋金。另外，再加碼抽定期票免費搭，活動期間用嗶乘車購買1200定期票的通勤族，每月抽獎10位幸運兒，可獲得1200元悠遊付回饋金，亦即免費搭乘1個月。新加入悠遊付的會員於活動期間用嗶乘車購買1200定期票，還可得到100元現金回饋券，每月限1000名，總共2000名。悠遊卡公司表示，基北北桃都會通推出以來，至今年8月底已累計販售張數達709萬張，各運具使用次數共達5.8億人次。林志盈表示，每月販售張數超過50萬張，推估今年9月表現將優於去年同期。民眾使用最多的是捷運，總搭乘次數達約2.7億人次，佔所有運具使用46.5%，其次則為市區公車約2.1億人次佔所有運具使用35.8%，其後佔比分別是國道客運5.5%、台鐵5.5%、YouBike約4.2%、桃捷約2.3%以及輕軌約0.6%。嗶乘車1200定期票上線，預計將帶來更多搭乘交通運具的通勤族。民眾想要使用悠遊付「嗶乘車」購買1200定期票，請先下載Easy Wallet App註冊成為悠遊付會員後，開啟「嗶乘車」，進入左下方「購買交通套票」，點選1200都會通（基北北桃）並詳閱同意條款，使用悠遊付錢包支付1200元後，即完成購買基北北桃都會通定期票。