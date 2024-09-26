想用iPhone「嗶」進捷運站要再等等？悠遊卡董座：看到曙光

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蘋果公司（Apple）開放第三方支付NFC功能，外界關注iPhone有機會「嗶」進捷運站嗎？悠遊卡公司董事會林志盈今（26）日受訪回應，現在已經看到了一點曙光，蘋果已在全世界局部國家和地區如歐洲等陸續開放NFC，只要NFC的功能在台開放，悠遊卡公司會主動跟蘋果聯繫。悠遊卡公司App悠遊付Easy Wallet中的「嗶乘車」功能，是全國唯一可以透過NFC感應，直接嗶進入交通運具的電子支付，目前可使用範圍包括雙北捷運、台中捷運、雙北公車、台中市公車、高雄市公車、YouBike公共自行車、部分客運、台鐵等。悠遊卡公司今日宣布，即日起，悠遊付嗶乘車購買「基北北桃都會通」1200定期票的服務正式上線，民眾使用悠遊付嗶乘車可隨時隨地購買基北北桃都會通定期票，快速又便利。外界關注，iPhone何時也能向安卓手機一樣「嗶」進站，對此，林志盈指出，由於蘋果手機iOS系統尚未開放NFC，無法使用悠遊付「嗶乘車」功能，不過現在已經看到了一點曙光，蘋果已在全世界局部國家和地區如歐洲等陸續開放，期待蘋果在台灣的NFC功能能夠早日開啟，讓台灣的民眾、蘋果的使用者能夠更自在的享有「嗶乘車」功能。他表示，只要NFC的功能在台開放，悠遊卡公司會主動跟蘋果聯繫，盼努力達成大家的期待，目前尚未開放，悠遊卡會持續了解。