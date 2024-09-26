航運股好戲只演上半場、電子股撐盤　台股上漲97點、日K連4紅

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投資人觀望氣氛濃厚，靜待聯準會官員進一步釋出利率政策的線索，導致美股四大指數昨（25）日漲跌互見，不過跟台北股市連動較高的費半指數依舊上漲，激勵台北股市今（26）日開盤持續走高，上漲79.82點、來到22841.42點，盤中在電子股、航運股的走高之下，最高一度來到22961.77點，不過午盤過後遇到獲利了結賣壓，航運股連袂走低，漲點迅速收斂，終場上漲97.21點或0.43%，收在22858.81點，日K拉出第四根紅K棒，成交量為4328.83億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數盤中最高來到273.23點，不過午盤過後隨著大盤一同漲幅收斂，終場上漲0.8點或0.3%，收在270.98點，成交量為1363.82億元，日K拉出第二根紅K棒。今日個股成交量排行榜前五名：陽明、新光金、群創、萬海、友達；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、陽明、奇鋐、萬海。權值股全數走高，權王台積電今日以1010元開出後，終場收在最高價位1015元、上漲10元或1%，日K連4紅，貢獻大盤指數就有78點，也就是說超過8成漲點是台積電貢獻的；鴻海則是以192元開出、盤中最高一度來到193元，雖然尾盤一度回測平盤，但是最後一盤爆出5596張買單，拉抬股價終場上漲1元或0.53%，收在189.5元，成功站上季線關卡，貢獻大盤指數就有4點；而聯發科是權值股裡漲勢猛烈，以1235元開出，盤中點火向上，最高一度來到1280元，終場上漲45元或3.67%，收在1270元，日K連4紅，並且成功站上季線，貢獻大盤指數就有22點。聯發科帶頭走高，也激勵IC設計股掀起漲停潮，包括矽統、盛群、點序、紘康、迅杰、力旺、揚智亮燈漲停，其餘個股也有表現，威盛上漲逾8%，凌通、九齊上漲逾5%，鈺太、研通、矽力-KY、旺玖、類比科上漲逾4%。今日盤面焦點在於航運股，早盤漲勢兇猛，一度位居漲幅排行冠軍，但好戲只演上半場，不過午盤過後卻上漲無力，類股指數由紅翻黑，終場下跌0.21%。帶頭領跌的就是長榮，今日以210.5元開出，盤中最高來到214.5元、上漲2.3%，不過午盤過後跳水翻黑，終場下跌1.6%。一同走低的還有正德下跌逾2%，台灣虎航-創、亞航、台航、四維航、志信、益航、長榮航下跌逾1%。不過還是有個股走高，已經拉兩根漲停板的中櫃，今日上漲逾6%，萬海上漲逾2%。