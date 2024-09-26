航運ETF 00960爆逾11萬張大量　昨日一度漲19%、今日翻臉跌15%

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全台灣第一檔聚焦航運股的ETF野村全球航運龍頭息收（00960）在本月正式掛牌，昨（25）日搭上順風船，終場大漲3.16元，漲幅將近20%，收在19.09元，ETF再度變成妖股。不過今（26）日卻現回原形，跳空開低、以15.96元開出，盤中一度大跌逾16%，終場下跌2.94元或15.4%，收在16.15元，爆出超過11萬張的大量。野村全球航運龍頭（00960）於9月20日正式掛牌，發行價為15元，追蹤指數NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數，瞄準全球3大航運類別，一次納入「貨櫃」、「散裝」、「油輪」的龍頭企業。00960受惠於美東岸碼頭醞釀罷工、中東戰事緊張，加上全球貨櫃運價可望調漲，搭上「順風船」使得自9月20日掛牌上市就衝出高人氣，吸引投資人踴躍申購，上市掛牌4天成交量逾5萬張。根據野村投信官網數據，截至9月24日為止，00960前五大成分股為：長榮（2603）9.22%、日本郵船股份有限公司（9101 JP）8.36%、商船三井（9104 JP）8.31%、川崎汽船（9107 JP）6.76%、陽明（2609）5.13%，萬海（2615）也以4.51%的權重排入第8名。野村投信也提醒投資人，要留意折溢價幅度，勿過度追價，投資應注意單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，投資人應謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。因此，在進行資產配置或長期投資而投資單一產業ETF時，野村投信指出，不應以短期資金投入，應考量自身的財力適度配置及風險承受度，評估是否投資及選擇合適的投資標的，且通常需要長期持有才能發揮投資效益。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，今年航運股複製往年盛況的機率相當高，除了進入上述傳統航運第四季表現旺季，可看到主要國家出口運量持續創高，加上最新公布台灣8月份出口創歷史新高等，目前更有許多消息面包括俄烏戰爭持續、中東地區紅海危機，如近期以色列、黎巴嫩衝突加劇，加上美東碼頭工人罷工的機率高，恐中斷供應鏈。國內的「貨櫃三雄」長榮、陽明及萬海第4季的業績將跟著出現想像空間，目前可謂是航運布局的好機會。