大谷翔平56盜追平鈴木一朗！賽後仍敬佩「朗神」：我是為球隊而跑

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▲大谷翔平單季130得分，追平1962年的隊史得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平單季130得分，追平一朗紀錄，開心大吼（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平超謙虛！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（26）日在出戰聖地牙哥教士隊比賽中，不但敲出二壘安打，更在比賽中跑出單季56次盜壘成功紀錄。鈴木一朗在2001新年球季就跑出單季56次盜壘的紀錄，沒想到23年後，大谷翔平也做到了，並且還加上單季「50轟50盜」的成就。而大谷翔平在第4局擊出二壘安打幫助道奇領先，第6局再擊出帶有1分的超前適時安打，隨後也跑出本季第56盜，追平日本名將鈴木一朗，並列旅美日本選手單季最多盜紀錄，還是難以超越的成就，接下來破紀錄就是早晚的事。道奇隊還剩下4場比賽，大谷可望挑戰60轟60盜的超級紀錄。大谷單3打數2安2打點，三振、保送各1次，跑出1盜，還有1得分，賽後打擊率為3成03，整體攻擊指數（OPS）為1.028。大谷連33次盜壘成功，本季盜壘成功率高達93.3％，也是日本球員史上新高。大谷翔平敲安後上壘大吼，他賽後受訪表示，能在關鍵時刻擊出安打，有點激動，球迷們很熱情，球隊士氣很高，他也為了讓自己集中注意力才大