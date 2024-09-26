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大谷翔平56盜追平鈴木一朗！賽後仍敬佩「朗神」：我是為球隊而跑

記者吳政紘/綜合報導

▲大谷翔平單季130得分，追平1962年的隊史得分紀錄，6局下他又敲安盜壘成功，追平一朗紀錄（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單季130得分，追平1962年的隊史得分紀錄，6局下他又敲安盜壘成功，追平一朗紀錄（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平超謙虛！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今（26）日在出戰聖地牙哥教士隊比賽中，不但敲出二壘安打，更在比賽中跑出單季56次盜壘成功紀錄。大谷翔平追平2001年的鈴木一朗，成為日本球員在大聯盟史上單季跑出最多盜壘的球員。道奇隊最終也以4:3贏球，大谷翔平成為致勝功臣。道奇在國聯西區的封王魔術數字降至M2。大谷翔平受訪表示，能在關鍵時刻擊出安打讓他情緒有點激動，雖然追平「朗神」，但還是很敬佩他。大谷也說：「我是為球隊而跑。」

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大谷翔平透露情緒激動　追平一朗大紀錄

鈴木一朗在2001新年球季就跑出單季56次盜壘的紀錄，沒想到23年後，大谷翔平也做到了，並且還加上單季「50轟50盜」的成就。

而大谷翔平在第4局擊出二壘安打幫助道奇領先，第6局再擊出帶有1分的超前適時安打，隨後也跑出本季第56盜，追平日本名將鈴木一朗，並列旅美日本選手單季最多盜紀錄，還是難以超越的成就，接下來破紀錄就是早晚的事。道奇隊還剩下4場比賽，大谷可望挑戰60轟60盜的超級紀錄。

大谷單3打數2安2打點，三振、保送各1次，跑出1盜，還有1得分，賽後打擊率為3成03，整體攻擊指數（OPS）為1.028。大谷連33次盜壘成功，本季盜壘成功率高達93.3％，也是日本球員史上新高。

大谷翔平敲安後上壘大吼，他賽後受訪表示，能在關鍵時刻擊出安打，有點激動，球迷們很熱情，球隊士氣很高，他也為了讓自己集中注意力才大吼。

對於追平鈴木一朗紀錄，大谷則說，「當然一朗還是我憧憬的選手，雖然自己達成相同的數字，但這並不會改變什麼。我是為了球隊的勝利，有機會就繼續跑。」


▲大谷翔平單季130得分，追平1962年的隊史得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單季130得分，追平1962年的隊史得分紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單季130得分，追平一朗紀錄，開心大吼（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平單季130得分，追平一朗紀錄，開心大吼（圖／美聯社／達志影像）

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