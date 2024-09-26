國泰金股價再寫波段新高、衝至68.6元　台股第7家！市值突破兆元

我是廣告 請繼續往下閱讀

國泰金今（26）日再創新紀錄！盤中一度來到68.6元，再創2008年以來新天價，市值也一舉突破兆元大關，正成為繼台積電、鴻海、聯發科、富邦金、廣達、台達電之後，甚至凌駕中華電信，成為台股首度出現第七家市值破兆元的公司。金融股也正式擁有兩家市值破兆企業！國泰金今日以67.6元開出，盤中最高一度來到68.6元、上漲2.2%，市值也一舉突破兆元大關，來到1兆63億元；終場上漲1.2元或1.79%，收在68.3元，再創2008年以來新天價，成交量為44161張，終場市值來到新台幣1.09兆元，國泰金正式邁入兆元俱樂部的一員，也是繼富邦金之後，第二家邁入兆元關卡的金融股。也是繼台積電、鴻海、聯發科、富邦金、廣達、台達電之後，第7家達到這個里程碑的企業。國泰金8月營收為新台幣215.92億元，月減59.98%、年減12%，稅後淨利為新台幣52.6億元；累計前8月營收為新台幣2684.72億元，年增17.48%，累計稅後淨利為新台幣983.5億元，每股稅後盈餘（EPS）6.44元。國泰金今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高，國泰人壽及國泰產險累計稅後淨利創歷史次高。國泰人壽8月稅後淨利為新台幣12.2億元，累計稅後淨利為新台幣663.1億元。本月獲利下滑，主因台幣升值致單月避險成本較高。國泰世華銀行8月稅後淨利新台幣34.6億元，累計稅後淨利新台幣275.4億元、年成長19%。今年以來，受惠升息及放款動能強健，並把握利率高檔布建外幣有價證券部位，累計淨利息收入呈雙位數成長。國泰產險8月稅後淨利新台幣1.8億元，累計稅後淨利為同期次高達新台幣18.3億元；國泰證券8月稅後淨利新台幣3.4億元，累計稅後淨利新台幣30.5億元，再創歷史以來最高紀錄、年成長106%。