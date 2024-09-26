莫札特時隔260年的新曲發表！12分長「優美C大調」　演出畫面曝光

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▲這曲莫札特未曾發表的作品名為《Ganz kleine Nachtmusik》創作年代約在1760年代中後期。（圖／X@MarioNawfal）

▲莫札特被譽為音樂神童，從3歲開始就展現音樂天賦，6歲就完成好幾首作品。（圖／翻攝維基百科）

奧地利古典時期知名作曲家莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）近期被發現有完全未曾公開的新曲手稿！德國萊比錫市圖書館在9月19日興奮對外說明，表示在館內找到了由莫扎特創作的樂譜翻寫手稿，經對比後發現竟然是，瞬間引發全球音樂界轟動，而這首新曲也在時隔約260年後，正式進行新曲發表。德國萊比錫市立圖書館（Leipzig Municipal Libraries）在本月19日發表聲明，表示有研究人員在館內翻找資料，為了譜寫最新版本的「克歇爾目錄」（Köchel catalogue），沒想到卻在書卷中發現了一紙樂譜被夾藏在內，仔細看，竟然是莫札特少年時期的創作，而且在當年竟然未曾發表過。這曲莫札特未曾發表的作品名為《Ganz kleine Nachtmusik》（暫譯：非常小夜曲），從署名的差異所看出，該作品創作年代約是1760年代後期，大約是莫札特10至13歲時所創作，全曲為C大調，由7個小樂章組成，演奏長度約12分鐘，為兩把小提琴和一把低音提琴所寫。後續研究人員進一步研判，認為這次被發現的樂譜手稿，應該是1780 年左右的抄寫的副本，而這份副本推測應該是由莫札特的姐姐請人幫忙抄寫，作為珍藏紀念品所留下的。莫札特出生於1756年，是家中第七個孩子，3歲就開始展現其音樂天賦，擁有絕對音準的才能，在年僅6歲時就已經創作4首小步舞曲，被譽為音樂神童，並在1762年僅6歲時就開始被父親帶往全歐洲展開巡演。期間他也開始不斷創作新曲目，而「非常小夜曲」也應該也是在這期間所寫下，但在當時並未發表。莫札特這首「非常小夜曲」也在9月21日正式在德國萊比錫歌劇進行首演，相隔260多年的新曲發表也震撼了全世界。