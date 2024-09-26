國巨已非從前！董座陳泰銘大談轉型：絕不缺席AI所有應用領域

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被動元件大廠國巨今（26）日舉辦AI高峰論壇，董事長陳泰銘表示，國巨已非從前的國巨，未來在AI所有的應用領域中，國巨絕對不會缺席。陳泰銘於國巨AI高峰論壇上，聚焦國巨轉型之路，並透露國巨在AI產業的投資與承諾。演講一開始，他回憶上一次台灣在科技演進中心扮演重要角色，要追溯回2000年的PC（個人電腦），以及2008年的智慧型手機，公司在PC及智慧型手機發明後的轉變只是開端。國巨在1977年成立，開始賣晶片電阻，除了自身的業務擴展，其中也經歷多個重要的國內外併購的里程碑，其中包括2000年飛利浦的先進陶磁材料元件部門、2個百年美國上市公司；2018年的普思及2019年的基美，還有去（2023）年的2個歐洲感測器公司。國巨經歷了一段本質上的轉變，而轉型之路自2018年開始，仍在持續中。陳泰銘指出，國巨在轉型起初了解到，要在大中華區經營標準型生意非常容易被取代，同時也漸漸留意紅色供應鏈的崛起，「國巨已經不是你以前認識的國巨」，它已經從過去以標準品為主的生意，轉型為以高階特殊品生意為主的公司，它提供了以技術、設計、客製化及高信賴解決方案，為全球20多萬家客戶提供在地的技術支援及服務。國巨以前大約有70%的生意來自大中華區，主要以大量、價格競爭的產業為主，如手機、筆電等，但在2000年飛利浦的加入，國巨開始走向國際化。根據2023年的資料，國巨在應用面方面，大約有65%的營收是來自車用、工規、醫療及國防航太等高進入門檻、但相對穩健的市場。觀察各區域營收，23%在北美、24%在歐盟，中國生意剩24%，其餘29%的生意是來自除中國之外的亞洲地區。電子元件及科技業本身一定會有本身的景氣循環，國巨在轉變的同時，要讓投資人了解公司最本質的不同，需經過1至2次的科技不景氣，才能看出轉型策略在數字上的體現，故從2022年尾到現在科技產業的疲弱，更能顯示國巨體質的改善，在獲利能力及營收以及在年對年的百分比上都優於同業。公司在少部分大中華地區的生意會持續保持競爭力，以提高稼動率為主，並將重心放在現在所看到的高門檻、具有成長性的高端市場。陳泰銘提到，以前投資人很在意的MLCC（積層陶磁電容）市場，現在生意不到17%營收，這不代表MLCC不重要，而是除了MLCC以外，國巨還有非常好的產品與技術，「國巨已非10年前的國巨」，現在該關注的是，國巨轉變後在產業地位的改變，以及接下來的長期策略。目前國巨在全球有4萬2千名員工，85%來自國外，而全球53個製造基地，分佈在35個國家。在地緣政治的影響下，客戶要求供應商要有除了中國以外的生產基地，也就是所謂的「China +1」的供應鏈策略，而國巨已經是「China +34」的公司。他強調，國巨在AI所有的應用領域絕對不會缺席，「我絕對不會說，國巨已經擁有所有AI需要的產品線，因為我們還在AI革命的第一局上半」，陳泰銘表示，AI的需求是不斷的在轉變跟進化的，也因為Al的興起，對於被動元件、感測器、及功率半導體的需求也會大幅的上升。國巨會持續投入研發的資源，來為現有及未來的應用與需求做好萬全的準備，尋找最有成本優勢、省電、最強大的解決方案。