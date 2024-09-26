台股漲勢再起！Q4高檔震盪　投信：AI仍是投資佈局主旋律

我是廣告 請繼續往下閱讀

近日，各大投信紛紛於Q3尾聲發布Q4投資展望，其中，復華投信表示，大盤Q4季預估介於2萬1000點至2萬3000點區間震盪，台股行情可期，AI仍是投資佈局主旋律。復華投信今日舉行「2024第4季投資展望說明會」，復華基金經理人呂宏宇預估，大盤第4季預估介於2萬1000點至2萬3000點區間震盪，若企業獲利跟上有再向上挑戰新高的機會。看好美國降息受惠題材，包括因降息使債券價格回升、壽險占比高的大型金控，刺激美國房市及車市復甦帶來的相關供應鏈投資機會，以及高負債、高評價類股的轉機題材。台股近日漲勢再起，收復失守近兩個月的季線大關，今年來漲幅躍居全球主要股市之冠。復華投信台股投研團隊表示，預期在降息利多、企業獲利維持雙位數成長，加上電子旺季及AI加持，第4季將延續多頭格局，看好AI半導體及受惠降息的各產業題材。根據理柏資訊統計，今年來加權股價指數（含息）上漲26.89%。復華復華基金經理人呂宏宇表示，因應後市行情偏多，持股維持中高水位，第4季投資組合以AI供應鏈等趨勢成長股為主旋律，搭配營建、重電等價值成長及受惠降息題材，並機動布局高股息及消費性電子、車用電子等景氣循環股或低基期的轉機股，掌握各產業利基與類股輪動機會。