72歲洪金寶近況曝光！現身片場「滿頭黑髮」　回春樣貌掀熱議　

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▲男星敖嘉年一連在社群曬了多張照片，分享拍攝新片《佛山功夫少年》的現場照片，意外讓洪金寶的近況曝光。（圖／敖嘉年微博）

▲劇組因怕洪金寶太累，特地準備了露營車供他休息，可見對他的照顧有加。（圖／敖嘉年微博）

▲洪金寶近年暴瘦照流出，讓許多影迷擔心他的身體狀況。（圖／譚詠麟微博、洪天明IG）

72歲香港影壇大哥洪金寶縱橫演藝圈數十年，以出色的武打身手深植粉絲心中，而隨著年紀增長，他的身體已經大不如前，近年來曾多次被拍到憔悴不堪的模樣。近日洪金寶投入拍攝新戲《佛山功夫少年》，男星敖嘉年在網路上分享拍戲時的現場照片，意外曝光洪金寶的身影，畫面中他頂著一頭黑髮，回春樣貌瞬間引起不少討論。洪金寶近日在中國拍攝新片《佛山功夫少年》，與他同片演出的港星敖嘉年在微博上分享多張現場照片，開心寫下：「今天又可以和偶像合作！」其中１張劇組人員在set機器等開拍的照片中，赫然見到洪金寶低調地坐在一旁的身影。畫面中洪金寶身穿白色圓領上衣，坐在椅子上等待開拍，他的雙頰紅潤，氣色看起來頗好，與先前憔悴模樣相差甚遠。而值得注意的是，洪金寶原先灰白色的頭髮變得烏黑，疑似是為了新戲所配戴的假髮。而洪金寶近年因膝蓋開刀不便行走，出入需以電動輪椅或拐杖輔助，敖嘉年也透露，劇組擔心他（洪金寶）有休息方面的需求，特地在拍攝現場準備豪華露營車，以便洪金寶可以隨時休息，尊榮待遇也令其他演員十分羨慕。