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有落石風險！苗栗三義火炎山自然保留區　即日起至10/4暫停開放

記者林莞茜／綜合報導

▲火炎山山峰上岩層裸露少有植被，容易受到豪雨的沖刷。（圖／苗栗三義火炎山自然保留區）
▲火炎山山峰上岩層裸露少有植被，容易受到豪雨的沖刷。（圖／苗栗三義火炎山自然保留區）
位在苗栗縣三義鄉與苑裡鎮交界處的「苗栗三義火炎山自然保留區」，受連日大雨，山區土石鬆動，隨時有崩塌落石危險，農業部林業保育署新竹分署今（26）日宣布，即日起至10月4日，暫停開放申請進入，原已核發之進入許可，該期間一併廢止，請擇日重新申請，違者依未申請之進入規定裁罰。

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火炎山海拔 602 公尺，屬於礫岩紅土地型，地勢陡峭，受連日大雨，山區土石鬆動，隨時有崩塌落石危險，即日起至10月4日，暫停開放申請進入，原已核發之進入許可，該期間一併廢止，請擇日重新申請，違者依未申請之進入規定裁罰。

此外，林業保育署新竹分署提醒民眾，為維護自身安全，近日避免前往山區活動。有關實際開放時間，將於巡查後另行公告於「自然保護區域進入申請系統」 (https://pa.forest.gov.tw/index.php)，若民眾有任何訊息通報，敬請電洽林業保育署新竹分署。

▲火炎山在夕陽餘暉的照映下，整座山通紅，似火燄般在跳動，遂有「火炎山」之稱。（圖／苗栗三義火炎山自然保留區）
▲火炎山在夕陽餘暉的照映下，整座山通紅，似火燄般在跳動，遂有「火炎山」之稱。（圖／苗栗三義火炎山自然保留區）

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