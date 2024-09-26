台股Q4還會繼續漲嗎？專家估「低點已過」　看好4大題材持續發威

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復華投信今（26）日舉行「2024第4季投資展望說明會」，針對台股近日漲勢，預估低點已過，Q4將延續多頭格局，看好降息利多、AI等4大題材。台股近日漲勢再起，收復失守近兩個月的季線大關，今年來漲幅躍居全球主要股市之冠。復華投信台股投研團隊表示，預期在降息利多、企業獲利維持雙位數成長，加上電子旺季及AI加持，第4季將延續多頭格局，看好AI半導體及受惠降息的各產業題材。復華基金經理人呂宏宇表示，美國聯準會（Fed）展開降息循環，隨借貸成本降、市場流動性改善，企業獲利成長動能將延續。彭博資訊預估，美、台股今、明兩年企業獲利維持兩位數成長，因為有基本面支撐，有利維繫股市多頭走勢。呂宏宇預估，低點已過，大盤第4季預估介於2萬1000至2萬3000點區間震盪，若企業獲利跟上有再向上挑戰新高的機會。看好美國降息受惠題材，包括因降息使債券價格回升、壽險占比高的大型金控，刺激美國房市及車市復甦帶來的相關供應鏈投資機會，以及高負債、高評價類股的轉機題材。他指出，牽動大盤及電子股表現的半導體類股股價經過近兩個月的修正，技術面已由先前過熱回到正常水準。由於AI運算市場持續擴大、4大雲端CSP資本支出持續增加，加上AI晶片新架構利多，仍看好半導體股後市表現機會，也將是第4季布局電子產業主軸。呂宏宇進一步分析，台廠在先進製程及先進封裝技術領先，加上設備在地化策略，有利台灣半導體供應鏈發展。除了晶片，由於AI伺服器散熱未來走向系統整合，將持續挹注具備氣冷、水冷技術的台廠供應鏈基本面動能；輝達（NVIDIA）新架構也將嘉惠機櫃系統整合解決方案居領先地位的ODM大廠營收表現。此外，AI發展帶動高速傳輸，法人預估2027至2028年傳統銅線傳輸遭遇物力極限，光通訊半導體整合為未來重點。蘋果iPhone新機問世，由於AI服務尚未上線，市場焦點則著重在處理器（AP）、鏡頭、WiFi等硬體升級為主。此外，央行祭出第7波房市信用管制，此舉為國內房地產市場投下震撼彈。呂宏宇表示，本波管制主要目的為更有效打擊投機客，除首購外大幅增加貸款難度，以控管房價上升速度，該措施將使國內房市進入去槓桿期、房價進入盤整期，不過若接下來台灣經濟及半導體景氣持續擴張，價格仍可能緩步向上。營建股受利空衝擊，8月以來成交量萎縮、股價明顯修正，但仍看好獲利穩健且具高殖利率標的。針對美國將於11月舉行總統大選，他指出，由於兩黨候選人民調膠著，選前將增添市場不確定性，但選後將回歸產業基本面發展，包括AI之外其他的消費性電子、工業、車用電子等產業是否持續復甦及貨幣政策利率變化，都將是牽動第4季行情表現的重要觀察。