AnyMind Group 進軍直播電商！推出 AI 直播電商平台 AnyLive

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行銷、電子商務和數位轉型的 BPaaS 科技公司 AnyMind Group ，近日宣佈推出其AI直播電商平台AnyLive。AnyLive讓企業能夠打破時間和地點的限制、進行多語言的直播，並運用AI生成的虛擬主播進行直播。AnyMind表示，電子商務在亞太地區迅速發展，而如何應對不同語言、文化差異和當地法規則是決定跨境業務拓展成功的關鍵。預計2024年亞太地區的社群電商將保持兩位數成長，而 68%的東南亞零售商計劃在未來12個月內增加對社群電商的投資。此外，直播電商正在迅速崛起，像TikTok、Shopee和Lazada等平台已推出直播購物功能。然而，儘管社群電商蓬勃發展，有限的製作空間和專業人才短缺等挑戰依然存在，透過自動化和優化傳統直播電商流程，AnyLive 幫助企業抓住直播電商趨勢，克服跨境擴展的障礙。該平台利用生成式AI 建立符合品牌調性的虛擬直播主。而這些虛擬直播主能夠連續直播，並以多種語言來講解產品來推動銷售，包括英語、中文、印尼語、泰語、馬來語、越南語和他加祿語，未來還將推出更多語言。除了AI生成的直播主，AnyLive 還根據產品細節、利用大型語言模型生成直播腳本，並在直播中提供即時自動回應。該平台與主要的電商和社群媒體平台無縫串接，包括Amazon、Shopee、Lazada、AliExpress、TikTok Shop、Instagram、YouTube、Facebook和X，讓品牌同時在多個平台上進行直播，觸及更廣泛的受眾。為進一步協助企業，AnyMind Group 提供專業團隊，給予包括觀看數據、評論和銷售等數據分析來優化直播效果。品牌也可利用AnyMind的網紅行銷平台AnyTag 中超過790,000名的網紅資料庫，幫助品牌找到真人主播進行合作，最大化熱門時段的粉絲互動。談到AnyLive的推出，AnyMind Group 的 CEO 暨共同創始人Kosuke Sogo 表示：「東南亞的電商市場不僅對本地品牌、也對全球企業來說都是一個巨大的成長機會。透過推出 AnyLive，我們為社群電商和數位行銷提供創新方法。憑藉我們的先進技術以及遍佈東南亞、東亞、印度和中東的專業團隊，我們致力於幫助企業在這個充滿活力的市場中建立競爭優勢。」AnyLive 的早期使用者已經取得了顯著的成果。Sino-Pacific Trading (Thailand) Co., Ltd.在泰國為 Evian 使用 AnyLive，降低了 90%的直播成本，同時大幅增加了每月直播時長。此外，AI主播的 GMV 超過了 Evian真人主播的業績。NIL CO., Ltd.則在泰國和馬來西亞為其品牌 SUNA 使用AnyLive，不僅提升了直播電商銷售，還獲得了重要的觀眾行為洞察，並計劃結合AI和真人主播來進一步提升整體直播電商策略。