胡瓜正式和民視終止合作！22年首缺席過年節目　曝合約糾紛內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜透露和民視經過三次協商，目前已經解約。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

白冰冰先前轉戰民視週六八點黃金時段主持《超級冰冰秀》，傳出胡瓜因此退出該時段，出現合約雙胞爭議，民視和胡瓜雙方對簿公堂，合約問題在兩週前就定案，民視已經賠償，但金額他不願透露，目前他在民視的週六時段節目已經結束，由於行程過於忙碌，今年過年他也無法參加民視除夕節目，雙方合作正式劃下句點。胡瓜透露和民視經過三次協商，目前已經解約，由於現在主力在頻道節目上，希望將來頻道主題能夠更多元化一點，「禮拜六的節目要等明年，十月份有個實境節目，來來回回會很忙。」他表示，明年還打算在北流做餐廳秀演唱會「鑽石舞台松柏情」，強調會和民視合約終止不是因為白冰冰的關係，「是真的太忙了。」胡瓜表示，這次協調停有兩個律師，還有民視副總許念台現身，開庭了三、四次以上，「錢不是最重要的，沒有那麼多恩恩怨怨，不要再破壞我跟民視的感情。」透露因為真的太忙碌，接下來也無法參與在民視的除夕特別節目，他明年二月將在北流舉辦「鑽石舞台松柏情」演唱會，會找任賢齊、藍心湄、陳美鳳、康康等人。」胡瓜透露，他還在邀辛龍，被問到是否會江蕙是否會來共襄盛舉，她立刻笑說：「二姐請不動，那只有市長級能邀請。」至於是否會參加走鐘獎？胡瓜透露：「明年再說，很OK啊，想玩什麼就玩什麼。」不會排斥去做任何挑戰，他也坦言，如果要幫《綜藝大集合》打個分數，「那就是跟民視感情的分數。」