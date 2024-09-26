美東港口罷工將至！外媒盤點「超多產業」受影響　汽車業首當其衝

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美東港口碼頭勞資談判陷僵局，罷工將在10月1日成真，若罷工來臨，受影響的範圍有多大？外媒盤點罷工後將受到劇烈影響的幾個產業，當中又以汽車製造商首當其衝。根據路透報導，大約 45,000 名國際碼頭工人協會成員可能於 10 月 1 日在美國東部到墨西哥灣沿岸的海港開始罷工，在美國總統大選前幾週切斷重要的貿易動脈。罷工將影響至少36個港口，這些港口處理美國約一半的海運貨物進口。影響範圍從香蕉到服裝再到透過貨櫃運輸的汽車等一系列貨物的供應，同時在港口造成長達數週的堆積。當中受影響最大的行業可能是汽車業，物流專家告訴路透，汽車零組件是東岸和墨西哥灣的主要進口產品，來自歐洲的貨物又比來自中國的貨物更難改道；此外，這些港口在機械、鋼材和精密儀器的出口方面也是美國港口貿易額龍頭。密歇根州立大學供應鏈管理教授米勒（Jason Miller）指出，美國從瓜地馬拉和厄瓜多爾等國進口的香蕉，有四分之三在東部和墨西哥灣沿岸的港口卸貨，香蕉市場也將受衝擊。大豆運輸聯盟也表示，罷工還將影響大豆等其他產品的貨櫃出口，並對冷藏或冷凍肉類和雞蛋產生重大影響，根據海關數據和美國家禽蛋類出口委員會的數據，美國超過四分之一的雞蛋和蛋製品出口以及約 70% 的禽肉出口是從東部和墨西哥灣沿岸的港口運輸。此外，許多美國零售商已經開始搶購年終節慶商品，根據標普全球市場情報公司的數據，受潛在罷工影響的港口將運載全國一半以上的針織和非針織服裝，以及總價值達 328 億美元，以及價值 234 億美元的家具。